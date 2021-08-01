UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Galatasaray'ın sahasında İskoçya'nın St. Johnstone takımı ile oynayacağı mücadeleyi İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetecek.
5 Ağustos Perşembe günü Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak karşılaşmada Scharer'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Bekim Zogaj ve Jonas Erni yapacak.
Müsabakanın dördüncü hakemi ise Lukas Fahndrich olacak.
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Galatasaray ve Antalyaspor'dan TEMA Vakfı'na destek maçı Galatasaray ve Antalyaspor yanan ormanlar için karşı karşıya geliyor. İki takımın yapacağı hazırlık maçının geliri TEMA Vakfı'na bağışlanacak.