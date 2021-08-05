Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Geçen sezon yaptığı sürpriz çıkışla şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Cyle Larin için resmî teklif geldi. Fileleri 23 defa havalandırarak Beşiktaş'ın geçen sezon en golcü ismi olan Kanadalı yıldızı Fransa'nın köklü kulüplerinden Marsilya istiyor. Sözleşmesi sezon sonunda biteceği için Larin'i göndermeye sıcak bakan yönetim, bonservis bedeli olarak 8 milyon avro istiyor. Marsilya'nın yanı sıra Bordeaux ve Rennes'in de 26 yaşındaki golcü oyuncuyu kadrosuna katmak istediği öğrenildi.

DEV LİGİ BEKLİYOR

Beşiktaş'ın istediği ücreti fazla bulan Marsilya'nın yetkilileri bu hafta sonu İstanbul'a gelerek pazarlık masasına oturacak ve indirim isteyecek. Siyah beyazlı yönetim ise kadroya en az dört takviye daha yapılacağı için bu rakamdan aşağı düşmek istemiyor. Ayrıca Cyle Larin ise gitmeye sıcak bakmıyor. Kanadalı oyuncu bu sezon Beşiktaş'la Şampiyonlar Ligi vitrinine çıkarak piyasasını daha da artırmak istiyor. Larin sezon biter bitmez yönetimin sözleşme uzatma istediğini de reddetmişti.

GOL MAKİNESİ OLDU

Geçen sezon başında gönderilmesi düşünülen Larin, Sergen Yalçın döneminde tam bir patlama yaşamıştı. Kanadalı oyuncu Süper Lig'de 38 maçta 19 gol ve 6 asistle oynadı. Ziraat Türkiye Kupası'nda 5 maçta 3 gol atan futbolcu, Şampiyonlar Ligi elemelerindeki tek maçta da bir gol atmayı başarmıştı.

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