Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Paris Saint-Germain ile tüm koşullarda anlaşma sağladıktan sonra el sıkışan Arjantinli yıldız Lionel Messi, Paris'e geldi. Messi, havaalanında kendisini bekleyerek sevgi gösterisinde bulunan taraftarları 'Burası Paris' yazılı tişörtü ile selamladı. Geçtiğimiz günlerde 16 yıldır top koşturduğu Barcelona ile yollarını ayıran Messi'nin yeni adresi Fransız ekibi Paris Saint-Germain oldu. PSG ile prensip anlaşmasına varan 34 yaşındaki futbolcu, eşi Antonella Roccuzzo ve çocuklarıyla birlikte İspanya'dan, Fransa'nın başkenti Paris'e gitti. Messi'nin birkaç saat içinde resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.



40 MİLYON EURO MAAŞ ALACAK

Messi, Paris Saint-Germain ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak ve bu sözleşme karşılığında net 40 milyon euro maaş alacak. Messi'nin imza ücreti ise 25 milyon euro olacak.



NEYMAR'DAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

​Neymar, Barcelona'nın ardından PSG'de de Lionel Messi ile oynayacağını sosyal medya hesabından duyurdu.

