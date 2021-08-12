Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, St. Johnstone maçı öncesi yaptığı basın toplantısında gelen Falcao sorusuna sinirlendi. Gönderilmek istenen Kolombiyalı futbolcuyla ilgili olarak Başkan Burak Elmas dün gündüz saatlerinde şok maliyeti açıklamıştı. Bu sarsıntı üzerine basın tarafından Terim'e futbolcunun niye kadroda olmadığı soruldu. "Sürekli Falcao'yu soruyorsunuz. Ben de ısrarla cevap veriyorum. Kadroda yoksa, bir sebebi vardır" karşılığını veren Fatih Hoca sonrasında, "Sebep demeyelim, teknik bir karar diyelim. Bu daha doğru olur" sözlerini kullandı.

Anahtar 15 dakika

Maçla ilgili konuşan Fatih Hoca rakibin dirençli olduğunu söylerken, "St. Johnstone İstanbul'da beni hiç şaşırtmadı. İlk maçın nasıl geçeceğini söylemiştim. 10 kişi kalıncaya kadar da bahsettiğim gibi gelişti" vurgusu yaparken, "Burada da maçın çok değişik geçeceğini düşünmüyorum. Böyle maçların anahtarı ilk 10-15 dakikadır. Biz ilk maçta o süre içinde 2-3 net pozisyon bulduk ama bunları değerlendiremedik, onları değerlendirseydik buraya farklı bir avantajla gelebilirdik" şeklinde konuştu.

Burada üşüyoruz

Terim, "En önemli değişiklik aşağı yukarı 20 derece fark var. Ben kabanlayım. Bir insanı şaşırtabilecek derecede iklim farklılığı var. Böyle değişimlerde insanın vücudu da şaşırır. O kadar sıcağa alıştık ki, burada epey üşüyoruz. İklim farklılığı inşallah maçta bizi etkilemez" dedi. Futbolculardan Van Aanholt ise, "St. Johnstone maçı kolay olmayacak. İlk maça göre daha farklı bir mücadele olacak. Kendi oyunumuzu oynayacağız. G.Saray'dan teklif alınca hiç düşünmeden kabul ettim, mutluyum" açıklaması yaptı.

Yıllığı 8 milyon avro

G.Saray'ın bir türlü kurtulamadığı Radamel Falcao için Başkan Burak Elmas'tan dün şok bir açıklama geldi. Ağustos ayı olağan Divan Kurulu toplantısında konuşan Elmas, Kolombiyalı oyuncunun yıllık ücretinin sanıldığı gibi 5 milyon avro değil 8 milyon avro olduğunu söyledi. Sarı kırmızılı kulübün altına girdiği külfeti gözler önüne seren Elmas, "Bu 4-5 oyuncunun maliyetine denk geliyor. Gelirlerimizde belirsizlik var, yayın ödemesi netleşmedi. Bizim hedefimiz gelirlerimize göre, yönetilebilir bir bütçe yapmak. Kimseyi tatmin etmek için değil, Galatasaray’ın geleceği için çalışıyoruz’’ sözlerini kullandı.

El Tigre kaldı, Feghouli gitti

Yaptığı takviyelerle kabuk değiştirirken kadrosunu güçlendiren Galatasaray yüksek maliyetli yıldızlarıyla da yollarını ayırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Burak Elmas’ın kendilerine kulüp bulmaları konusunda ‘ricacı olduk’ dediği isimlerden Falcao, St. Johnstone maçı kadrosunda alınmazken Feghouli takımla beraber İskoçya’ya gitti.

MUSLERA’NIN YERİNE

Son karar İsmail Çipe

UEFA’da bir üst tura kalmak için İskoçya’ya giden Galatasaray’da tek hedef galibiyet. İlk maçta kırmızı kart gören Muslera’nın yerine kaleyi kim koruyacak? Fatih Terim hafta boyunca elindeki bütün file bekçilerini antrenmanlarda denerken son kararını İsmail Çipe’den yana kullandı. Ayrıca kafileye Berk’in yanı sıra 16 yaşındaki Jankat Yılmaz da alındı.

Burak Elmas'tan Falcao ve Feghouli açıklaması Galatasaray Başkanı Burak Elmas, yüksek ücretleri nedeniyle Falcao ve Feghouli’den kulüp bulmalarını istediklerini söyleyerek, Morutan ile ilgili olarak da bugüne kadar herhangi bir tekliflerinin olmadığını ve olmayacağını söyledi.

Falcao'nun sakat geçirdiği gün sayısı ortaya çıktı Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Radamel Falcao, dün yapılan antrenmana sakatlığı nedeniyle katılamadı. Adeta 'sakatlık sezonunu' açan Falcao'nun, 235 gün takımdan uzak kaldığı belirlendi.