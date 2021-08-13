Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ali Koç yönetimine ekonomik olarak nefes aldıracak bir gelir sağlandı. Fenerbahçe Kulübü, bir teknoloji firmasıyla token üretiminden 268 milyon 500 bin TL’lik bir gelir elde edildiğini duyurdu. Yönetim yaklaşık 9 milyon avro civarındaki bu rakamı transfer limitlerinde kullanabilecek. TFF’nin yüzde 25 sapma ile 497 milyon TL harcama limiti belirlediği Kanarya şu ana kadar Burak Kapacak, Çağtay Kurukalıp, Steven Caulker ve Serdar Dursun’u renklerine bağlamış ve toplam 1,3 milyon avroluk (Burak) bonservis harcaması gerçekleştirmişti.

Transferler beklemede

∂ Stoper bölgesi için Güney Koreli Min-Jae Kim ile her konuda anlaşan ve futbolcuyu İstanbul’a getiren yönetim, evrakları yetiştirmeye çalışırken golcü konusunda da görüşmeler devam ediyor. Sol bek konusunda da Sead Kolasinac bekleniyor. Arsenal ile bir yıllık daha mukavelesi bulunan ve Lazio’nun teklifini F.Bahçe için geri çeviren tecrübeli oyuncunun bonservis problemini çözdükten sonra İstanbul’a gelmesi bekleniyor. Eldeki isimleri de çıkarmaya çalışan sarı lacivertliler için önümüzdeki hafta bir hayli hareketli geçecek.

Omzu çıkan Pelkas yok

Sarı lacivertlilerde yeni sezon öncesi Dimitris Pelkas’tan kötü haber geldi. Yunanlı oyuncunun dün sabah yapılan idmanda omzunun çıktığı ve ardından takım doktoru Burak Kunduracıoğlu tarafından yerine takıldığı açıklandı. Tedavisine başlanan Pelkas bu hafta Adana Demirspor maçında forma giyemeyecek ama sonraki hafta görev verilmesi hâlinde takımdaki yerini alabilecek.

Valencia belirsizliği

∂ Kanarya’da teknik ekibin canını sıkan bir diğer gelişme Valencia konusunda yaşandı. Adalesinde ağrı hisseden oyuncu idmana çıkmadı. Valencia’nın hafta sonunda Adana Demir maçında oynamasının şüpheli olduğu açıklandı.

Rakip Helsinki

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu maçında HJK Helsinki, sahasında Neftçi'yi 3-0 yenerek tur atladı ve play-off'ta F.Bahçe'nin rakibi oldu. Sarı lacivertli temsilcimiz ilk maçı 19 Ağustos'ta Kadıköy'de, rövanşı ise 26 Ağustos'ta deplasmanda oynayacak.

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