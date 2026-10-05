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Spor

8 karşılaşmaya çıkacak! Trabzonspor, zorlu müsabaka programına giriyor, ilk maç Samsunspor ile

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8 karşılaşmaya çıkacak! Trabzonspor, zorlu müsabaka programına giriyor, ilk maç Samsunspor ile
Başlık Resmi8 karşılaşmaya çıkacak! Trabzonspor, zorlu müsabaka programına giriyor, ilk maç Samsunspor ile

10 Ekim’den itibaren yoğun bit maç programına girecek olan Trabzonspor, 30 günlük sürede Süper Lig ve UEFA Konferans Ligi'nde olmak üzere 8 karşılaşmaya çıkacak. Trabzonspor, bu süreçte ligde Samsunspor, Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Gaziantep FK ve Corendon Alanyaspor, Avrupa'da ise KuPS Kuopio, Hearts ve Freiburg ile karşı karşıya gelecek.

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Milli maçlar dolayısıyla verilen aranın ardından yoğun ve zorlu bir müsabaka programına girecek olan Trabzonspor, 10 Ekim ile 8 Kasım tarihleri arasındaki 30 günlük sürede Süper Lig ve UEFA Konferans Ligi'nde olmak üzere 8 karşılaşmaya çıkacak.

Yeni sezonda ilk karşılaşmasını 15 Ağustos'ta Süper Lig'de Kasımpaşa ile oynayan bordo-mavililer, ilk bölümde 6'sı ligde, 2'si de UEFA Avrupa Ligi play-off turunda olmak üzere 8 resmi karşılaşmaya çıktı.

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Trabzonspor, Drogheda United'a kaybetti

Ligde 6 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alarak 10 puan toplayan Karadeniz ekibi, Avrupa'da Ferencvaros karşısında iki müsabakayı da kaybetti. Trabzonspor, milli araya Galatasaray karşısında sahasında aldığı 4-0'lık galibiyetle girdi.

8 karşılaşmaya çıkacak! Trabzonspor, zorlu müsabaka programına giriyor, ilk maç Samsunspor ile
Başlık Resmi8 karşılaşmaya çıkacak! Trabzonspor, zorlu müsabaka programına giriyor, ilk maç Samsunspor ile

8 KARŞILAŞMAYA ÇIKACAK

Trabzonspor, 10 Ekim ile 8 Kasım tarihleri arasında 30 günlük sürede yoğun ve zorlu bir maç programına girerek Süper Lig ve UEFA Konferans Ligi'nde olmak üzere 8 karşılaşmaya çıkacak.

İLK MAÇ SAMSUNSPOR

Trabzonspor, milli maçlar dolayısıyla lige verilen aranın ardından ilk olarak 10 Ekim'de deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak.

Daha sonra Finlandiya yolculuğuna çıkacak bordo-mavili takım, UEFA Konferans Ligi'ndeki ilk grup maçında 15 Ekim'de KuPS Kuopio ile karşılaşacak, 19 Ekim'de ise Beşiktaş'ı ağırlayacak.

22 Ekim'de İskoçya'nın Hearts takımı ile sahasında, 26 Ekim'de ise ligde Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak bordo-mavililer, 1 Kasım'da sahasında Gaziantep FK, 5 Kasım'da yine evinde Almanya'nın Freiburg takımı ile mücadele edecek ve son olarak da Corendon Alanyaspor deplasmanının ardından bir sonraki milli maç arasına girecek.

TarihRakipKulvarSaha
10 EkimSamsunsporSüper LigDeplasman
15 EkimKuPS KuopioUEFA Konferans LigiDeplasman
19 EkimBeşiktaşSüper Ligİç Saha
22 EkimHeartsUEFA Konferans Ligiİç Saha
26 EkimÇaykur RizesporSüper LigDeplasman
1 KasımGaziantep FKSüper Ligİç Saha
5 KasımFreiburgUEFA Konferans Ligiİç Saha
BelirtilmemişCorendon AlanyasporSüper LigDeplasman

TRABZONSPOR'UN MAÇ FİKSTÜRÜ

Bordo-mavililerin 8 maçlık zorlu fikstürü şöyle:

TarihOrganizasyonTakımSaha
10 Ekim CumartesiSüper LigSamsunsporDeplasman
15 Ekim PerşembeUEFA Konferans LigiKuPS KuopioDeplasman
19 Ekim PazartesiSüper LigBeşiktaşİç saha
22 Ekim PerşembeUEFA Konferans LigiHeartsİç saha
26 Ekim PazartesiSüper LigÇaykur RizesporDeplasman
1 Kasım PazarSüper LigGaziantep FKİç saha
5 Kasım PerşembeUEFA Konferans LigiFreiburgİç saha
8 Kasım PazarSüper LigAlanyasporDeplasman
Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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