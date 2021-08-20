Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe yaklaşık 2,5 yıl sonra çıktığı Avrupa arenasında ışık vermese de kazanmayı başardı. Transferi henüz tamamlayamayan sarı lacivertliler önemli eksiklerine rağmen, Finlandiya lideri karşısında Kadıköy’de favori kabul ediliyordu. Ancak karşılaşmanın ilk yarısı tam bir hayal kırıklığıydı. Fenerbahçe, yetenekli ayaklarına rağmen fiziksel olarak daha diri rakibinin presi karşısında zorlandı ve pozisyon üretmeyi beceremedi.

İrfan zorladı

Buna rağmen ilk yarının skorunu hakem tayin etti. Novak’ın pozisyonunda penaltı beklemek belki şımarıklıktı ama sonrasında Sparvn’ın kendi ceza sahasında elle oynamasına devam denilmesi de bariz haksızlık oldu. Neyse ki, sarı lacivertliler ikinci yarıya arzulu çıktı. Kadro değil ama zihniyet değişmişti. İrfan Can’ın net vuruşlarında Helsinki savunması etten duvar örmese skorun 2-0’a gelmesi işten bile değildi. Derken İrfan sakatlandı.

Muhammed yıktı

Ama sahaya giren gençler Fenerbahçe’ye hayat verdi. Pereira Ferdi, Muhammed, Nazım ve Arda’yı sahaya sürdü. Sarı lacivertliler, rakibine kale önünde baskıyla ritmi artırırken, 20’lik Muhammed’in ceza sahası dışından yaptığı jeneriklik vuruşla Kadıköy sallandı: 1-0. Fenerbahçe, hayal edilen futbolla olmasa da rövanş için avantaj sağlarken, genç yeteneklerin Pereira’ya göz kırpması gecenin en önemli kazanımı oldu.

Porto’da bile görmedim

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira dünkü maçın ardından basın toplantısına Muhammed Gümüşkaya ve Arda Güler'le çıkarak gençlere verdiği değeri gösterdi. Portekizli çalıştırıcı, "Gururluyum, sahada iki karakter gördüm. İki genç formayı hak etti. Zor olmayan bir maçtı ama genç oyuncularımız kaliteli, karakterli görüntü sergilediler. Böylesine bir maçta çok iyi oynadılar. Muhammed çok güzel bir gol attı, mutluyum. Arda ve Muhammed gibisini Porto'da bile görmedim" sözlerini kullandı.

16 yaşında sahada

Pereira tur için avantaj elde ettiklerini belirtirken, F.Bahçe'de dün Arda Güler sürprizi yaşandı. Oyuna 67. dakikada Novak'ın yerine dahil olan 16 yaşındaki futbolcu tribünleri heyecanlandırdı ve büyük destek aldı. Arda maçın ardından, "Hocam'a şans verdiği için teşekkür ederim. Aileme ve taraftarlarımıza teşekkür ederim. Çocukluğumdan beri frikikte topun başına geçmeyi çok istedim. Bu sefer olmadı ama bir dahakine olacak" ifadelerini kullandı.

VEDA MESAJI YAYINLADI

Ozan helallik istedi

∂ Fenerbahçe'den İngiliz ekibi Watford'a transfer olan Ozan Tufan, paylaştığı veda mesajında, "Umarım kalplerinizde benim için açtığınız yere, ülkemden binlerce kilometre uzaktayken bile layık olabilirim. Hepiniz hakkınızı helal edin. Sonsuza kadar Fenerbahçe! Evladınız, Ozan" dedi.

Fenerbahçe'de Osayi sürprizi Helsinki maçında Valencia ve Serdar’dan faydalanamayacak olan Portekizli çalıştırıcı, Samatta’ya alternatif olarak Osayi’yi düşünüyor.