Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş'ın dünyaca ünlü golcüsü Mitchy Batshuayi bekleneni karşılayacak gibi görünüyor. Siyah beyazlı takımla henüz iki idmana çıkan Belçikalı yıldız, siyah beyazlı teknik heyetten hemen geçer not aldı. Takımdaki arkadaşlık ortamına çabuk uyum sağlayan 27 yaşındaki oyuncunun adaptasyon sürecinde sıkıntı yaşamayacağı ön görülüyor. Chelsea ile birlikte çok iyi bir kamp dönemi geçiren, hazırlık maçlarında da bol gol atan Batshuayi, fizik-kondisyon olarak da üst seviyede olduğu için 90 dakika oynayabilecek durumda.

Yıkılmıyor

Batshuayi'nin idmanlarda dikkat çeken özelliklerinden biri de ikili mücadelelerdeki üstünlüğü. Neredeyse bütün mücadeleleri kazanan ve zor durumlarda bile ayakta kalmayı başarabilen oyuncu şutlarıyla da beğeni topladı. Hemen her şutunda çerçeveye sert ve isabetli şutlar gönderen Belçikalı yıldızın kısa sürede bu kadar iyi görüntü vermesi teknik heyeti çok sevindirdi ve "Batshuayi bu ligin çok üstünde bir golcü. Takıma büyük katkı sağlayacak" yorumlarının yapılmasını sağladı.

BATSHUAYI VE ALEX

Yıldızlar kadroda!

Kartal'ın yeni yıldızları Alex Teixeira ve Mitchy Batshuayi bu akşam oynanacak Gaziantep maçının kadrosuna alındı. İki oyuncu da teknik direktör Sergen Yalçın'ın görev vermesi hâlinde siyah beyazlı formayla ilk maçlarına çıkacak.

Yüzler gülüyor

Gaziantep maçı hazırlıklarını tamamlayan Beşiktaş'ın son idmanında keyifler yerindeydi. Bütün isimlerin yer aldığı idmanda futbolcuların keyifli hâlleri dikkat çekti.

Batshuayi resmen Beşiktaş'ta Beşiktaş, Belçikalı forvet Michy Batshuayi ile 1 yıllık kiralık sözleşme imzalandığını açıkladı. Siyah-beyazlılar Chelsea'ye 150 bin Avro kiralama bedelinin yanı sıra, futbolcunun 3 milyon 165 bin Avroluk garanti ücretini ödeyecek.