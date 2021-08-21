Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel

Galatasaray Başkanı Burak Elmas ile yardımcısı Rezan Epözdemir, GS TV'de sarı kırmızılı kulübün gündemine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Elmas "Oğulcan Çağlayan transferi, Galatasaray ile Ç. Rizespor arasındaki hukuki durum... Bu olay bundan ibaret değil. Galatasaray'a diz çöktürmeye çalışılan, baskı yapılan ve en sonunda Galatasaray'ın bir oyuncusuna verilecek cezayla tehdit etmeye varan bir olaylar zinciri var” iddiasında bulundu.

Kan davası gibi

Burak Elmas iki camianın da baskı altına alınmak istediğini söylerken "Bizim bu süreçte uzlaşmayla konuyu halletme irademiz oldu. Rizespor'da Sayın Tahir Kıran Başkan’ımız geldi. Ona da Rizespor'dan bir baskı var. Bir kesim konuyu kan davasına dönüştürmeye çalışıyor. Görüşmeler bir aşamaya geldi. Bu süreçte Tahkim Kuruluna kişisel bir suç duyurusunda bulunduk, görevi kötüye kullanmaktan ötürü" ifadelerini kullandı.

Davadan çekilin

Marcao’ya verilen 8 maçlık cezanın Oğulcan konusuyla ilintili olduğunu belirten Galatasaray Başkanı “Rizespor ile aramızdaki protokol görüşmeleri devam ediyordu. Çarşamba günü bir protokol geldi Rizespor'dan. Kabul edemeyeceğimiz birkaç şart vardı. Perşembe saat 17.00'ye kadar imzalanması istendi. Perşembe günü de Marcao'nun cezası Disiplin Kurulunda görüşülecekti. Tahkim Kurulu aleyhine açtığımız davalardan çekilmemiz istendi” dedi.

Bize karşı lobi var

Galatasaray’ın Marcao’ya verilecek cezayla tehdit edildiğini ifade eden Burak Elmas “Federasyon ve kurulları da bu işin içerisinde. Bu tehditle Ç. Rizespor ile anlaşma imzalamak zorunda bırakmak istediler. Rizespor ile Oğulcan konusunda sulh yoluyla anlaşma yolu kapanmıştır. Kimse Galatasaray’ı köşeye sıkıştıramaz, altında ezilirler! Galatasaray'a karşı içeride bir lobi var. Bana sorarsanız bu bir suç örgütü. Bizden bir haraç istiyorlar” çıkışında bulundu.

Bu oyunla olmaz!

Randers maçında alınan 1-1’lik skor ve ortaya konan kötü futbol Fatih Terim’i kızdırdı. Sarı kırmızılılarda cezalı Marcao ile beraber toplam beş oyuncuyla rotasyon yapan Fatih Terim, Danimarka dönüşü takımıyla toplantı yaptı. “Yoğun tempoyla sezona başladık bazı yorgunluklar anlaşılabilir ama oyunumuzu her gün üstüne çıkmalıyız” diyen Terim “Bu futbolla hedeflerimize varamayız. Daha istekli ve dikkatli olmanızı istiyorum” uyarısında bulundu.

Burak Elmas'tan Marcao yorumu: Aile içinde hallederiz “Bu bir aile meselesidir. Biz teknik direktörümüzle, kaptanlarımızla görüşerek aile içinde gereken cezayı vereceğiz. Başka kimse G.Saray üzerinden racon kesmesin”