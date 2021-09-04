Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli sporcularımızdan uluslararası başarı haberleri gelemeye devam ediyor. Bu kapsamda 17 ve 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası’nın 17 Yaş Altı Karışık Bayrak Yarışı’nda ter döken milli pentatletler Belemir Almira Dede ve Kıvanç Taşyaran, ülkeye bronz madalya kazandırdı.

BAYRAK YARIŞINI ÜÇÜNCÜ SIRADA TAMAMLADILAR

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Avrupa Modern Pentatlon Konfederasyonu ile Portekiz Modern Pentatlon Federasyonu tarafından Caldas da Rainha kentinde organize edilen şampiyonada 16 genç pentatlet mücadele etti.

Şampiyonanın karışık bayrak yarışını Belemir Almira Dede ve Kıvanç Taşyaran üçüncü sırada tamamladı.

Avrupa Şampiyonası'nda Filenin Sultanları bronz madalya kazandı! 2021 CEV Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda yarı finalde Sırbistan'a 3-1 mağlup olan Filenin Sultanları üçüncülük maçında Hollanda ile karşı karşıya geldi. Türkiye sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı ve bronz madalyanın sahibi oldu.

Golbol Kadın Milli Takımı Tokyo'da altın madalya kazandı Son dakika haberine göre; 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda Golbol Kadın Milli Takımı, finalde ABD'yi 9-2 yenerek altın madalya kazandı.

Madalya yağmuru Tokyo’da ilk altın madalyamız masa tenisinde Abdullah Öztürk’le geldi. Okçulukta Nihat Türkmenoğlu ile gümüş, Bahattin Hekimoğlu ile bronz aldık. Yüzmede ise Sevilay Öztürk ile üçüncülük yaşadık

Tokyo Paralimpik Oyunları'nda Abdullah Öztürk'ten altın madalya 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda masa tenisi tek erkeklerde (Sınıf 4) Abdullah Öztürk, finalde Güney Koreli Kim'i 3-1 yenerek altın madalya kazandı.