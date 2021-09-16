Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Göklerde Kartal gibiydi Beşiktaş, Süper Lig’de. Gol yemeden geçen 4 haftada, 3 galibiyet, 1 beraberlik almıştı. Şampiyonlar Ligi için kurulan kadro, Umut, Vida, Alex Teixeira ve son olarak N’Koudou’dan gelen sakatlık haberleriyle yara almış olsa da, Alman devi Borussia Dortmund’a Vodafone'u dar edecek oyunculara sahipti. İyi de başladık maça. Henüz 6. dakikada Pjanic’in pasında Batshuayi gole yaklaştı ama Kobel’i aşamadı. Tribünlerin coşkusu, Beşiktaş’ın baskısı Almanların gardını düşürür diye bekliyorduk ki, işler tersine döndü.

Kartal’ı vurdular

Dortmund’un zaafı çıkarken yaptıkları top kayıplarıydı. Biz bunları değerlendirmeyi planlarken, tam tersi oldu. Larin ve Atiba’nın basit hataları tehlikeleri getirdi. Maçın 20. dakikasında Beşiktaş sezonun ilk golünü yedi. Dahoud’un uzun pasını sağ çizgide kontrol eden Meunier’in bekletmeden ceza sahasına çevirdiği topu Bellingham dar açıdan ağlarla buluşturdu. Hemen arkasından artan pas kayıpları Almanların net pozisyonlar bulmasını sağladı. Mallen’in ceza sahasına çevirdiği topta Haaland’ın berbat bir vuruşla net fırsatı harcamasına sevindik.

Geç gelen teselli

∂ 28’de Reus’a karşı kalesinde devleşen Ersin’i alkışladık. Ama ilk yarı biterken taçtan gelen atakta Bellingham’ın savunmamızı ipe dizmesini, topu çıkardığı Haaland’ın skoru 2-0’a getirmesini şaşkınlıkla izledik. Bu bizim Beşiktaşımız değildi! İkinci yarıya da Kartal gibi girdik. Ama kendi sahasına hapsettiğimiz Dortmund ilk çıkışında gole yaklaştı. Neyse ki, Ersin yine devleşip Bellingham’a set çekti. Uzatmada Montero ile umutlansak da bu gol çok geç geldi. Kazanamadık ama Beşiktaş ufak dokunuşlarla çok daha fazlasını yapabileceğinin sinyallerini verdi.

İlk gol bizi düşürdü!

Beşiktaş'ın Bosnalı yıldızı Pjanic maç sonrası yedikleri ilk gole vurgu yaparak, "Zor bir maçtı tabii ki. Dortmund, son 10 yıldır burada var olan bir takım. Bu tarz bir takıma karşı oynadık. Şans bulduk, fırsat bulduk. Onlar ilk buldukları fırsatı gole çevirdiler. O golden sonra biraz düştük. Geri dönmeyi denedik ama basit bir gol yedik" dedi.

Kapasitemiz var

Pjanic sözlerini "Şampiyonlar Ligi, bu tarz durumlarda geri dönmesi zor bir platform. Grubun favorisine karşı kaybettik" ifadelerini kullanırken, savunma oyuncusu Montero ise "İyi bir takımımız, iyi bir hocamız var. Gruptan çıkmak istiyoruz. Bunun için maçları kazanmamız şart. Bu gruptan çıkma kapasitemiz var" sözlerini kullandı.

BU SEZON BİR İLK

Kartal gol yedi!

∂ Şampiyonlar Ligi ilk maçında Borussia Dortmund karşısında 20. dakikada 1-0 geriye düşen Beşiktaş, bu sezon resmî maçlarda ilk defa kalesinde gol gördü. Süper Lig’de geride kalan 4 maçta 10 puan toplayarak averajla zirveye oturan Beşiktaş, 7 gol atmış, ligde gol yemeyen tek takım olarak dikkat çekmişti.

KARAMAN:

Her takım eşit şansta

∂ Beşiktaş'ın millî oyuncusu Kenan Karaman maçın ardından, "Çok iyi bir maç çıkardık. İlk golü bulsak maç değişik olabilirdi. Bu maçta Şampiyonlar Ligi'ne ayak uydurabildiğimizi düşünüyorum. Maçları iyi analiz edeceğiz. Grupta her takımın eşit şansı var" dedi.