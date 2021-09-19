Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tokyo Marathon Foundation, düzenlediği yönetim kurulu toplantısı sonrası açıklamada bulunarak başkentte Covid-19'a karşı süren olağanüstü hal (OHAL) sebebiyle Tokyo Maratonu’nun ertelendiğini açıkladı.

MART 2022’YE ERTELENDİ

Kuruluştan yapılan açıklamaya göre, "Covid-19 trendi ve hareket kabiliyetine yönelik sınırlamaları tahmin etmenin zorluğu sebebiyle" maraton koşusu Mart 2022'ye ertelendi.

“HERKESTEN ÖZÜR DİLİYORUZ”

Maraton Direktörü Hayano Tadaaki, "Sadece koşucular ve gönüllüler değil, müsabakayı iple çeken herkesten özür diliyoruz" ifadesini kullandı. Koşuda yer alması planlanan sporculara, ya gelecek yıl koşmaları ya da başvuru ücretlerinin geri ödenmesi fırsatı verileceği kaydedildi.

15 BİNDEN FAZLA SPORCU YARIŞTI

33 dalda yarışılan 23 Temmuz-8 Ağustos'taki Tokyo Olimpiyatları ile 22 dalda düzenlenen 24 Ağustos-5 Eylül'deki paralimpik oyunlarında, Japonya içi ve dışından 15 binden fazla sporcu yarıştı.

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