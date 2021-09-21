Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Messi'nin 76’ıncı dakikada oyundan alınırken hocasına verdiği tepki gündem olmuştu. Messi'nin sakatlığa rağmen böyle bir tepki vermesi durumu şüpheli bir hale taşıdı.

KAOSLARIN SAYISI GİDEREK ARTIYOR

PSG, Messi'nin seyirciyle ilk kez buluştuğu maçta Parc des Princes Stadı'nda Olympique Lyon'u ağırladı. Paris devi zorlanarak da olsa bu karşılaşmayı 2-1'lik skorla kazandı. Daha ilk maçtan kaos doğdu. Yıldızlar topluluğunda yaşanan kaosların sayısı giderek çoğalıyor.

HOCASINA TEPKİ GÖSTERDİ

Messi, 76. dakikada oyundan alındı. Mauricio Pochettino tarafından oyundan alınan Arjantinli yıldız yedek kulübesine doğru yürüdüğü sırada yüz ifadesinde şaşkınlığını gizleyemedi. Hocasına uzun süre tepkili şekilde bakış attı.

İDMANA TOPALLAYARAK GELDİ

PSG teknik direktörü Pochettino, Lionel Messi'yi dizine aldığı darbe nedeniyle önlem amaçlı oyundan aldığını açıkladı. Pochettino'nun önlem amaçlı oyundan çıkardığı Lionel Messi, son idmana topallayarak geldi ve günü tedaviyle geçirdiği belirtildi. Messi'nin sol dizinin durumu için yarın değerlendirme yapılacak.

Messi Pele'nin rekorunu kırdı! Uluslararası maçlarda en çok gol atan Güney Amerikalı futbolcu ünvanlı Pele'nin rekoru, 2022 Dünya Kupası Elemelerinde Bolivya'ya karşı "hat-trick" yapan Arjantinli yıldız Lionel Messi tarafından egale edildi.

PSG'de Messi formaları bir haftada bir milyondan fazla satıldı 16 yıl sonra Barcelona'dan ayrılıp Fransa'nın Paris Saint-Germain takımına transfer olan Messi'nin formaları bir haftada bir milyondan fazla satıldı.

Bu kadarına da pes! Messi’nin gözyaşları satışta Lionel Messi’nin Barcelona'dan vedasında gözyaşlarını sildiği peçete 10 bin dolardan satışa çıkarıldı.