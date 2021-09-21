Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

16. dakikada Vargas'ın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Bjarnason’un kafa vuruşu yan ağlarda kaldı.

20. dakikada Pjanic’in sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Montero’nun penaltı noktası üzerinden gerçekleştirdiği kafa vuruşu savunmada Samet Akaydına’a da çarparak ağlara gitti. 1-0

26. dakikada Ghezzal’dan aldığı pasla sağ kanatta hareketlenen Rosier’in ceza alanına girmeden çizgi üzerinde arka direğe yerden ortasında Larin’in vuruşu filelerle buluştu. Ancak gol, ofsayt nedeniyle geçerli sayılmadı.

30. dakikada Pjanic, ceza alanı içinde pasını sağ tarafındaki Ghezzal’a verdi. Ghezzal’ın rakibini çalımlayıp ön direğe yaptığı ortada Batshuayi’nin vuruşunu kaleci Ferhat kornere çeldi.

43. dakikada Josef de Souza’nın rakip yarı sahadan ceza alanına gönderdiği uzun topta Batshuayi’nin de araya girmesiyle Deli ile kaleci Ferhat arasında yaşanan anlaşmazlık sonucu meşin yuvarlak filelerle buluştu. Hakem Ali Palabıyık önce faul düdüğü çalsa da VAR uyarısıyla gol kararı verildi. 2-0

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

52. dakikada Ghezzal’ın sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Larin’in üzerinden atladığı topu arka direkte Rıdvan Yılmaz aldı. Bu oyuncunun kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruş ağlarla buluştu. 3-0

60. dakikada Matias Vargas’ın ceza yayı içerisinden kaleyi sol çaprazdan gören noktadan kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 3-1

78. dakikada Assombalonga’nanı pasında topla buluşan Balotelli’nin ceza sahası dışı sağ tarafından kaleye yaklaşık 20 metreden çektiği sert şutta savunmadan da seken top ağlarla buluştu. 3-2

90+7. dakikada kazanılan korner atışında Balotelli’nin indirdiği topa son olarak Assombalonga dokundu. Bu pozisyonda top filelere gitti. 3-3

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Ali Palabıyık xx, Serkan Olguncan xx, Mustafa Sönmez xx

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu x, Valentin Rosier xx, Welinton xx, Francisco Montero xxx, Rıdvan Yılmaz xxx, Josef de Souza xxx, Rachid Ghezzal x (Gökhan Töre dk. 77 x), Miralem Pjanic xx (Salih Uçan dk. 65 x), Oğuzhan Özyakup x (Atiba Hutchinson dk. 65 x), Cyle Larin x (Kenan Karaman dk. 65 x), Michy Batshuayi xx (Güven Yalçın dk. 90+5 ?)

Yedekler: Mert Günok, Fabrice N’Skala, Can Bozdoğan

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Adana Demirspor: Ferhat Kaplan x, Jonas Svensson xx (Tarık Çamdal dk. 87 ?), Simon Deli xx, Samet Akaydın xx, Joher Rassoul xx (Kaan Kanak dk. 87 ?), Benjamin Stambouli xx (Mario Balotelli dk. 67 xxx), Sinan Kurt x (Gökhan İnler dk. 76 xx), Matias Vargas xx, Birkir Bjarnason xx, Okewuchukwu Ezeh x (Yunus Akgün dk. 46 xx), Britt Assombalonga xxx

Yedekler: Arijanet Muric, Tayyip Talha Sanuç, İzzet Çelik, Metehen Mimaroğlu, Lucas Castro

Teknik Direktör: Vincenzo Montella

Goller: Francisco Montero (dk. 20), Josef de Souza (dk. 43), Rıdvan Yılmaz (dk. 52) (Beşiktaş), Matias Vargas (dk. 60), Mario Balotelli (dk. 78), Assombalonga (90+7) (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Simon Deli, Mario Balotelli (Adana Demirspor), Francisco Montero, Welinton (Beşiktaş)

Beşiktaş-Adana Demirspor maçında saha karıştı Beşiktaş-Adana Demirspor karşılaşmasının bitimiyle birlikte saha kenarı karıştı.