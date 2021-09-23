Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'de heyecan 7. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor. Lider Beşiktaş, zorlu İzmir deplasmanında Altay'a konuk olacak. Geçtiğimiz hafta Adana Demirspor karşısında 3-0'lık üstünlüğünü koruyamayarak 3-3 berabere kalıp puan kaybı yaşayan siyah-beyazlılar, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları zorlu Ajax maçı öncesi ligin yeni ekiplerinden Altay karşısında 3 puan almanın peşinde. İzmir temsilcisi ise evinde saha ve seyirci avantajını kullanarak iyi başladığı sezona puan veya puanlar alarak devam etmenin hesabını yapıyor. Zorlu mücadele yarın saat 20.00'de Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanacak.

KARTAL AJAX MAÇI ÖNCESİ MORAL ARIYOR

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Ajax karşılaşması öncesi zorlu bir mücadeleye çıkacak siyah-beyazlı ekip, Altay karşısında moral arayacak.

Ligin 6. haftasında Adana Demirspor ile yaptığı maçta 3-0 öne geçen Beşiktaş, rakibinin gollerine engel olamayınca sahadan 3-3 berabere ayrıldı.

ALTAY LİGE ÇOK İYİ BAŞLADI

Beşiktaş, Süper Lig'de 6 maçta 4 galibiyet ve 2 beraberlikle 14 puan toplarken, son olarak Çaykur Rizespor'u deplasmanda 2-1 mağlup eden Altay 4 galibiyet ve 2 yenilgiyle çok iyi bir başlangıç yaparak 12 puan elde etti.

Siyah-beyazlı ekip, bu sezon Süper Lig'deki 3. deplasman maçına çıkacak. Sezonun ilk dış saha mücadelesinde Gaziantep ile 0-0 berabere kalan Beşiktaş, Fraport TAV Antalyaspor'u ise 2-0 geriden gelerek 3-2 mağlup etti.



Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de yılın oyuncusu seçilen ve Beşiktaş'ın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Rachid Ghezzal sakatlığı sebebi ile kadroda bulunmayacak.

BEŞİKTAŞ'TA 8 EKSİK

Beşiktaş, sakat ve cezalı oyuncularından dolayı 8 eksikle Altay deplasmanına gidecek.

Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Domagoj Vida, Mehmet Topal, Necip Uysal, Georges-Kevin N'Koudou, Alex Teixeira, Umut Meraş ve Rachid Ghezzal'in yarınki karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.

Adana Demirspor maçı bittikten sonra ikinci sarı karttan kırmızı kart gören Valentin Rosier de cezası nedeniyle Altay karşısında takımını yalnız bırakacak.