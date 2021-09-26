Türkiye Gazetesi

Ligde üst üste puan kaybeden Galatasaray’da, Alanyaspor maçında Muslera’nın yaptıkları gündem oldu. Maç sonrası soyunma odası koridorlarında Alanyasporlu futbolcuların üzerine yürüyen tecrübeli kaleci, zor sakinleştirildi.

FUTBOLCULARIN ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Medyatava'nın yayınladığı videoda görüntülerde, İki takım futbolcularının koridorda ilerlediği sırada Fernando Muslera'nın şeridi aşarak futbolcuların üzerine yürüdüğü görülüyor. Deneyimli kaleciyi sakinleştirmek için takım arkadaşları ve teknik ekip araya girerken olay çok büyümeden yatıştı.

Rakip futbolcuların üstüne yürüdü

Galatasaray’da Muslera krizi! Fatih Terim ile birbirlerine girdiler Süper Lig’de aldığı kötü sonuçlarla eleştirilen Galatasaray’da yeni bir kriz ortaya çıktı. Galatasaray’ın 3-0 kaybettiği Kayserispor maçından Muslera’nın Fatih Terim’e rest çektiği iddia edildi. Üst üste yedek takımla antrenmana çıkan deneyimli kalecinin, “Kayseri’ye gelmiyorum” diyerek Fatih Terim’e rest çektiği iddia edildi.

Galatasaray'dan son 32 sezonun en kötü başlangıcı Süper Lig'in 6. haftasında Kayserispor'a 2-1 mağlup olarak puan kayıplarını sürdüren Galatasaray, 1989-1990 sezonundan beri 6. hafta itibarıyla en kötü sezonunu geçiriyor.

Galatasaray, deplasmanda fark yedi: 3-0 Fatih Terim'in rotasyonlu kadrosu Thiam (2) ve Emrah Başsan'ın golleriyle şoku yaşadı. Alanya'dan sonra Kayseri'ye de mağlup olan, son dört maçta10 puan bırakan Cimbom'u zor günler bekliyor.