Türkiye Gazetesi

Beşiktaş yarın akşam deplasmanda Ajax ile karşılaşacak. Maç öncesi UEFA’dan dikkat çeken bir atama geldi.

SERT ŞEKİLDE ELEŞTİRİLMİŞTİ

UEFA, bu sezon Massimiliano Irrati'yi Türk takımlarının maçlarına atamaya devam ediyor. Frankfurt - Fenerbahçe karşılaşmasında son saniyedeki penaltıyı tekrarlatmayan Irrati, Ajax - Beşiktaş maçında daVAR'ın başında olacak. Otoriteler, Berisha ceza sahasına girerken yayın içinde Frankfurtlu futbolcuları görmeyen Irrati'nin performansını sert şekilde eleştirmişti.

ÜÇÜNCÜ MAÇI OLACAK

Irrati, sezon başında Galatasay'ın İstanbul'da PSV ile oynadığı maçta da orta hakem olarak görev yapmıştı. Beşiktaş'ın Ajax maçında orta hakem Fransa'dan Benoit Bastien.

Beşiktaş, Ajax kamp kadrosunu açıkladı UEFA Şampiyonlar Ligi kapsamında, Ajax ile karşılaşacak olan Beşiktaş, kamp kadrosunu açıkladı.

Ajax-Beşiktaş maçına Fransız hakem Temsilcimiz Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Ajax deplasmanına konuk olacağı karşılaşmayı Fransız hakem Benoit Bastien yönetecek.

Serdar Ortaç Beşiktaş'tan özür diledi Serdar Ortaç, Adana Demirspor-Beşiktaş maçı üzerine yaptığı yorumlarla, siyah-beyazlı camianın tepkisini toplamış, hakkında dava açılmıştı. Ortaç, sözleri nedeniyle Beşiktaş camiasından özür diledi.