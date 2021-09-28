Türkiye Gazetesi

Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Beşiktaş, Ajax'ın konuğuydu. Johan Cruyff Arena'ya 11 eksikle çıkan Beşiktaş 2-0 mağlup oldu. Beşiktaş'ta Michy Batshuayi 10. dakikada direğe takılırken, Kenan Karaman'ın 71. dakikadaki golü faul gerekçesiyle geçersiz sayıldı. Ajax'a galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Steven Berghuis ve 43. dakikada Sebastien Haller kaydetti. Beşiktaş iki maç sonunda henüz puanla tanışamadı. Ajax ise puanını 6'ya yükseltti.

BEŞİKTAŞ'TA 11 EKSİKLE ÇIKTI

Beşiktaş, Ajax'ın karşısına 11 eksikle çıktı. Sakatlıklarla boğuşan temsilcimizde Domagoj Vida, Welinton, Atiba Hutchinson, Georges-Kevin N'Koudou, Rachid Ghezzal, Mehmet Topal, Miralem Pjanic, Cyle Larin, test sonucu pozitif çıkan Montero ve tedbir olarak Hollanda'ya götürülmeyen Alex Teixeira ile Necip Uysal maç kadrosunda yer almadı.

Siyah-beyazlı temsilcimiz maça Ersin Destanoğlu, Rosier, Serdar Saatçı, N'Sakala, Umut Meraş, Josef, Salih Uçan, Can Bozdoğan, Kenan Karaman, Rıdvan Yılmaz ve Batshuayi 11'i ile başladı.

Ev sahibi Ajax ise karşılaşmaya Pasveer, Timber, Alvarez, Gravenberch, Tadic, Antony, Mazraoui, Blind, Martinez, Haller, Berghuis ile çıktı.



Ajax, maça hızlı ve baskılı başladı. İlk dakikalarda çok adamla pres uygulayan rakip takım, Beşiktaş'ı hataya zorladı. Beşiktaş oyunun ilk dakikalarında savunmada hata yapmazken, siyah-beyazlılar 10. dakikada direğe takıldı. Kenan Karaman'ın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Batshuayi'nin sağ çaprazdan vuruşunda, meşin yuvarlak arka direğe çarptıktan sonra oyun alanına döndü ve Ajax savunması tehlikeyi uzaklaştırdı. Beşiktaşlı futbolcular pozisyonun ardından yıkıldı.



GOL ERKEN GELDİ

Beşiktaş, Hollanda deplasmanında açık vermemek adına savunmada kalabalık kalmayı tercih etti. Teknik direktör Sergen Yalçın kenardan oyuncularından topu aldıkları anlarda sakin kalmalarını ve pas için yakın olmalarını istedi. Beşiktaş ilk 15 dakikalık bölümü eksik olmasına rağmen iyi geçerken, 17. dakikada kalesinde golü gördü. Berghuis'in attığı golle Ajax 1-0 öne geçti. Beşiktaş, Ajax karşısında pozisyon vermemeye çalışırken, ilk yarının son anlarında Hollanda ekibi ikinci golü buldu. Berghuis'in sağ kanattan verdiği pası ceza sahasında alan Haller ön direkte topu ağlarla buluşturarak durumu 2-0 yaptı bu aynı zamanda maçın skoru oldu.



KENAN'IN GOLÜ GEÇERSİZ SAYILDI

Karşılaşmanın ikinci yarısına başlarken, Sergen Yalçın oyuncu değişikliğine gitti. Salih Uçan ve Rıdvan Yılmaz'ı oyundan alan teknik adam, Oğuzhan Özyakup ile Gökhan Töre'yi sahaya sürdü. İkinci yarıda Ajax da daha düşük tempoyla oynarken, siyah beyazlılar zaman zaman savunma arkasına yerden toparla pozisyon aradı. Ajax'ın 2-0 önde olduğu 61. dakikada Can'ın pasıyla savunmanın arkasına sarkan Kenan kaleci ile karşı karşıya pozisyonda topu ağlara gönderdi. Ancak hakem, Kenan'ın topu önüne alırken faul yaptığını işaret ederek golü geçersiz saydı. Bu karar oldukça tepki topladı.



Kappel'den Beşiktaşlıları kızdıracak sözler: 9-0'lık maçı hatırlattı Altay forması giyen Leandro Kappel, Ajax-Beşiktaş maçı öncesi değerlendirmelerde bulundu. Ajax karşısında Beşiktaş'a hiç şans tanımadığını belirten Kappel, "Tüm şanslar Ajax'ın yanında. Beşiktaş'a karşı yüzde sıfır noktasındayım" ifadelerini kullandı.



Serdar Ortaç Beşiktaş'tan özür diledi Serdar Ortaç, Adana Demirspor-Beşiktaş maçı üzerine yaptığı yorumlarla, siyah-beyazlı camianın tepkisini toplamış, hakkında dava açılmıştı. Ortaç, sözleri nedeniyle Beşiktaş camiasından özür diledi.