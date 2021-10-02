Türkiye Gazetesi

Galatasaray’da Marcao’nun gelişiyle her şey değişti. Avrupa Ligi’nde Marsilya ve Napoli gibi büyük devlerden gol yemeden 4 puan koparan sarı kırmızılı ekipte, en büyük mimarlardan biri Marcao oldu.

İTALYANLARIN RADARINA GİRDİ

Lazio maçında Marcao'nun performansı İtalyan gözlemcilerin dikkatini çekti. Daha önce de nabız yoklayan bazı İtalyan ekipleri, uzun süredir Marcao'nun peşinde.

PERFORMANSIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Performansını yukarıya çeken oyuncu için bu kez 15 milyon Euro’nun üstünde teklif gelme ihtimali çok kuvvetli görülüyor. Napoli ve Roma, Marcao ile ciddi şekilde ilgileniyor.

Marcao-Kerem küslüğü son buldu Giresunspor maçında sahada tartışma yaşayan Marcao ve Kerem Aktürkoğlu cephesinde buzların erimesiyle sorun halledildi.

Galatasaray Marcao'ya verdiği cezayı açıkladı Galatasaray, GZT Giresunspor maçında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı hareketten dolayı Brezilyalı futbolcu Marcao'ya 150 bin Euro para cezası verdi.

Galatasaray'a Marcao şoku! TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcucu Marcao'nun 8 resmi müsabakadan men edilmesine yönelik cezayı onadı.