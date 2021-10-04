Türkiye Gazetesi

Türkiye, uluslalararası spor müsabakalarından güzel sonuçlar alamaya devam ediyor. Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası kapsamında Finlandiya'nın Rovaniemi kentinde müsabakalara çıkan sporcularımız; turnuvanın son gününde 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazanarak, organizasyonu toplam 31 madalyayla tamamladı.

6 ALTIN, 16 GÜMÜŞ VE 9 BRONZ MADALYA

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, şampiyonanın son günü bayanlar +87 kiloda yarışan Melike Ünal, koparmada 106 kiloyla bronz, silkmede 135 kiloyla gümüş, toplamda ise 241 kiloyla bronz madalya elde etti.

Gençler +87 kiloda yarışan Nuran Yalçın, koparmada 90 kilo ile dördüncü, silkmede 118 kilo ile gümüş, toplamda ise 208 kiloluk derecesiyle 4. sırada yer aldı.

35 ülkeden 342 sporcunun katıldığı, Türkiye'nin ise 8 erkek, 9 bayan sporcuyla mücadele ettiği organizasyonu milliler, 6 altın, 16 gümüş, 9 bronz olmak üzere 31 madalyayla tamamladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar, madalya alan sporcuları elde ettikleri başarı nedeniyle dolayı kutladı.

Taha Akgül bronz madalya kazandı Milli sporcumuz Taha Akgül, Dünya Güreş Şampiyonası kapsamında çıktığı bronz madalya mücadelesini kazanarak dünya üçüncüsü oldu.

Fazlı Eryılmaz dünya üçüncüsü oldu Milli güreşçimiz Fazlı Eryılmaz , Dünya Güreş Şampiyonası kapsamında mücadele ettiği serbest stil 74 kiloda, dünya üçüncüsü oldu.