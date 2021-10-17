Türkiye Gazetesi

Motosiklet camiasının başarılı ismi milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu, uluslararası arenada katıldığı müsabakalarda göğsümüzü kabartmaya devam ediyor. Dünya Superbike Şampiyonası'nın Arjantin'deki 12. ayağında ikinci Superpole yarışına çıkan Razgatlıoğlu, mücadeleyi kazanarak birinci oldu.

DUCATI PİLOTU İKİNCİ, KAWASAKİ PİLOTU ÜÇÜNCÜ OLDU

Toprak Razgatlıoğlu, Arjantin'in 4,2 kilometre uzunluğa sahip San Juan Villicum Pisti'nde ikinci yarış öncesi sıralama yarışında mücadele etti. Pata Yamaha with Brixx WorldSBK takımı adına yarışan Toprak Razgatlıoğlu, sıralama yarışında damalı bayrağı birinci sırada geçerek ikinci yarışa birinci cepten başlama hakkı elde etti.

Superpole yarışını, Ducati pilotu Scott Redding ikinci, Kawasaki pilotu Jonathan Rea ise üçüncü sırada bitirdi.

Arjantin'de dün gerçekleştirilen ilk yarışı da kazanan Toprak Razgatlıoğlu, bu pistte üst üste ikinci birinciliğini elde etti. Milli motosikletçi, ayrıca bu yılki 13. birinciliğini kazandı.

Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, TSİ 21.00'de ikinci yarışta mücadele edecek.

Toprak Razgatlıoğlu Portekiz'de birinci oldu! Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Portekiz'de düzenlenen 11. ayağındaki ilk yarışta birinci oldu.

Toprak Razgatlıoğlu'ndan üst üste dördüncü birincilik Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Fransa'daki 8. ayağında ikinci yarışı ilk sırada bitirdi ve üst üste dördüncü birinciliğini kazandı.

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu Fransa'da ilk yarışta birinci oldu Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın 2021 sezonu 8. ayağında Fransa'da ilk yarışta birinci oldu.