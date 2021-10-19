Türkiye Gazetesi

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu üçüncü haftasında Beşiktaş, Portekiz'in Sporting Lizbon takımını ağırladı. Mücadele konuk takımın 4-1 üstünlüğü ile sona erdi. Sporting'in gollerini 15. ve 27. dakikalarda Coates, 44. dakikada penaltıdan Sarabia ve 90. dakikada Paulinho kaydetti. Beşiktaş'ın tek golünü ise 24. dakikada Larin attı. Öte yandan Beşiktaş'ta Alex Teixeira'nın 45+1. dakikada ağları bulan topu, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı. Beşiktaş, Avrupa Kupalarında Portekiz takımlarını konuk ettiği 9 maçı da kazanamadı. İlk 3 maçından puan çıkaramayan Beşiktaş, 3 Kasım'da 3 puana yükselen Sporting ile deplasmanda karşılaşacak.



SERGEN YALÇIN FARKLI İSİMLERLE ÇIKTI

Beşiktaş, Süper Lig'deki Medipol Başakşehir karşılaşmasına göre bu mücadeleye 5 farklı isimle çıktı. Sergen Yalçın, Medipol Başakşehir karşısında ilk 11'de oynattığı Mert Günok, Rıdvan Yılmaz ve Oğuzhan Özyakup'u Sporting Lizbon karşısında yedek soyundurdu.

Medipol Başakşehir maçında şans bulan Atiba Hutchinson sakatlığı nedeniyle Sporting Lizbon karşısında kadroda yer alamadı. Son lig maçında görev yapan Güven Yalçın ise UEFA listesinde bulunmaması nedeniyle Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında kadroda yer alamayan isim oldu.

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın, söz konusu oyuncuların yerine Ersin Destanoğlu, Fabrice N'Sakala, Alex Teixeira, Miralem Pjanic ve Cyle Larin'i ilk 11'de sahaya sürdü.

Beşiktaş'ta Pjanic geri döndü Sporting Lizbon karşısında ilk 11'de görev yapan Miralem Pjanic, 3 maç sonra kadroda kendisine yer buldu.

İLK YARIDA KORNERLER YAKTI

İki takım da maça hızlı başlarken, rakip yarı alana dikine paslarla giden bir oyun anlayışında başladı. Beşiktaş, karşılaşmanın ilk yarısında kornerlerde hatalı eşleşmeler sonrasında gelen gollere engel olamadı. Sporting, önce 15. dakikadaki korner organizasyonunda ön direğe yapılan ortanın arkaya aşırtılması sonucunda Coates'in tamamlamasıyla 1-0 öne geçti. Ardından Portekiz ekibi, 27. dakikada birebir aynı organizasyonla ve yine Coates'in kafa vuruşuyla durumu 2-1'e getirdi. Sonrasında ise 43. dakikada kullanılan kornerde Coates topa yükseldi ve vurdu. Bu kafa vuruşunda top, Vida'nın eline temas etti ve hakem VAR uyarısıyla penaltı noktasını gösterdi. Topun başına gelen Sarabia ağları sarstı.

BEŞİKTAŞ'IN GOLÜ DE KORNERDEN

1-0 geriye düştükten sonra hareketlenen Beşiktaş'ın 23. dakikada bulduğu gol de kornerden geldi. Bu dakikada Bosna Hersekli yıldız Miralem Pjanic'in kullandığı köşe vuruşunda arka direkte Cyle Larin kafayı vurdu ve topu ağlara gönderdi.



DEĞİŞİKLİKLER FAYDA ETMEDİ

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, skoru değiştirmek adına hamlelerine başvurmaya başladı. 70'den sonra Larin ve Alex Teixeira'nın yerine Gökhan Töre ve Kenan Karaman oyuna dahil oldu ancak beklenen gol gelmedi ve Sporting, 90. dakikada Paulinho ile bir gol daha buldu. Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde ilk 3 maçının sonunda puansız olarak son sırada kaldı.



İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, N'Sakala, Josef, Ghezzal, Pjanic, Alex, Larin, Batshuayi

Sporting: Adan, Reis, Feddal, Coates, Palhinha, Nunes, Sarabia, Paulinho, Pedro Porro, Inacio, Gonçalves





MAÇTAN DAKİKALAR



89 - Gol... Beşiktaş 1-4 Sporting (Paulinho)

82 - Sağ kanattan Pjanic'in kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Coates topu karşıladı.

71 -Ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Paulino'nun şutunda top üst direkten döndü. Seken topa Pedro Porro vuruşunu yaptı. Ersin gole izin vermedi.

68 - Ghezzal'in pasıyla savunmanın arkasına sarkan Batshuayi, kaleciden sıyrılıp vuruşunu yaptı. Top üstten auta gitti.

61 - Ceza sahasının solunda topla buluşan Batshuayi, dar açıdan vuruşunu yaptı. Top az farkla yandan dışarıya gitti.

58 - Beşiktaş'ta Ghezzal yaptığı faul sonucu sarı kart gördü.

50 - Sarabia'nın pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına sokulan Pedro Porro'nun şutu Vida'dan döndü.

49 - Sol kanattan N'Sakala'nın ortasında Batshuayi topa doğru hareketlendi. Kaleci Adan topu kontrol etti.

47 - Alex Teixeira, Coates ile yaşadığı gerginlik sonrasında sarı kart gördü.

46 - İkinci yarı başladı.

45+3' Beşiktaş'ın attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

44 - Gol... Beşiktaş 1-3 Sporting (Sarabia)

30 - N'Sakala'nın pasıyla sol çaprazda topla buluşan Batshuayi'nin şutu yandan dışarıya gitti. Batshuayi'nin topla buluştuğu pozisyon için ofsayt bayrağı da havada.

27 - Gol... Beşiktaş 1-2 Sporting (Coates)

24 - Gooooool… Beşiktaş 1-1 Sporting (Larin)

18 - Pedro Goncalves'in pasıyla ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Matheus Reis'in şutu üstten auta gitti.

16 - Rosier'in derinlemesine pasıyla Batshuayi savunmanın arkasına sarkmak istedi ama topu kontrol edemedi. Seken top kaleci Adan'da kaldı.

15 - Gol... Beşiktaş 0-1 Sporting (Coates)

9 - Sol kanattan N'Sakala'nın ortasında Coates topu uzaklaştırdı.

7 - Pjanic'in direkt kaleye doğru kullandığı serbest vuruşta top üstten auta gitti.

5 - Ghezzal'in pasıyla Batshuayi savunmanın arkasına sarkmak istedi. Feddal araya girdi.

4 - Sol çaprazdan ceza sahasına sokulan Ghezzal'in vuruşunda top uzak direğin yanından dışarıya gitti.

3 - Ghezzal'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda savunmadan seken top üst ağlarda kaldı.

2 - Sağ kanatta hareketlenen Rosier'in ortasında Feddal araya girip topu kornere gönderdi.

1 - Maç başladı.