Türkiye Gazetesi

Premier Lig, 9. hafta maçlarının nefes kesen mücadeleleriyle devam ediyor. Bu hafta Manchester United deplasmanına giden Liverpool, Muhammed Salah'ın hat-trick yaparak devleştiği maçı 5-0'lik skorla kazanarak adeta rakip takımı kendi evinde dağıttı.

MAÇTAN DAKİKALAR/İLK YARI

Manchester United, Old Trafford Stadyumu'nda Liverpool'u konuk etti. Karşılaşmaya çok hızlı başlayan Kırmızılılar, 5. dakikada Naby Keita ile 1-0 öne geçti. 13. dakikada Diogo Jota'nın golüyle Liverpool farkı 2'ye çıkardı. 38. dakikada bu kez sahneye Mohamed Salah çıktı ve skoru 3-0'a getirdi. Salah 45. dakikada bir kez daha fileleri havalandırınca konuk ekip, soyunma odasına 4-0 önde girdi.

Salah, attığı 3 golle maça damgasını vurdu.

MAÇTAN DAKİKALAR/İKİNCİ YARI

İkinci yarıya da etkili başlayan ekip Liverpool oldu. Maçın yıldızı Salah, 50. dakikada takımının 5., kendisinin 3. golünü atarak hat-trick yaptı. 60. dakikada Paul Pogba kırmızı kart görerek Manchester United'ı 10 kişi bırakırken, maçın ilerleyen bölümlerinde başka gol olmayınca Liverpool sahadan 5-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla Liverpool, puanını 21'e yükselterek Chelsea'nin ardından ikinci sıraya yükseldi. Manchester United ise 14 puanla 7. sırada yer aldı.

Mohamed Salah'tan tarihi sözleşme! Kazancıyla Ronaldo’yu geride bırakacak Liverpool’un yıldız oyuncusu Mohamed Salah, sözleşmesini yeniliyor. Bu sezon 10 maçta 10 gol ve 4 asistle yıldızlaşan Salah, müthiş performansıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Salah, haftalık 567 bin euro kazanan Ronaldo'yu gölgede bırakmaya hazırlanıyor. Yeni sözleşmesiyle Salah, 592 bin euroluk ücretiyle senelik 28 milyon euro civarında bir maaş alacak.

Liverpoollu golcü Salah: Yetti artık. Dünya liderleri, İsrail'i durdurun İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool'un Mısırlı futbolcusu Muhammed Salah, İsrail zulmüne sessiz kalan liderlere seslendi.

Liverpool'da '100'ler kulübü'nün son üyesi Muhammed Salah İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da forma giyen Mısırlı yıldız oyuncu Muhammed Salah, takımının 100'ler kulübüne girdi.

Salah evsiz adama sataşan gruba engel oldu! Liverpool'un yıldız ismi Muhammed Salah, benzin istasyonundaki evsiz adamı rahatsız eden gençlere müdahale ederek oradan uzaklaştırdı ve evsiz adama 100 sterlin yardımda bulundu.