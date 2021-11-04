Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira takım olarak bir dönüm noktasında olduklarını belirterek, "Antwerp maçının önemini biliyoruz. Hedefimiz iyi bir futbol oynayıp, üç puan almak" vurgusu yaptı ve, "Futbolda bir maçta alacağınız iyi sonuç, her şeyi çok fazla değiştirebilir. Sizi tekrar iyi futbol oynadığınız günlere götürebilir. Hata yapmamanız gerekiyor. Bizim de öz güvenimizi tekrardan kazanmamız lazım. Yarınki (bugünkü) üç puan, 'biz tekrar savaşabiliriz' anlamına geliyor. Bunun için de hazırız" sözlerini kullandı.

YANLIŞ ANLAŞILDIM

Portekizli çalıştırıcı, "Eğer Frankfurt'taki penaltıyı atsaydık +2 puanımız olacaktı. Antwerp'teki penaltıyı atsak +2 puanımız daha olacaktı. Ancak futbol, matematik değildir" derken, "Daha önce gösterdiğimiz davranışları göstermek istiyoruz, baskılı oyunumuza geri dönmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

Daha önce sarf ettiği, "Avrupa kupasını alacağımıza inanan var mı?" sözlerine açıklık getiren Pereira, "Dünyanın en iyi takımı olmadığımızı ve omzumuza bu sorumluluğu yüklemememiz gerektiğini söylemeye çalışmıştım, elbette kupayı isterim" dedi.

KANARYA HAZIR

Sosa formda

Çok önemli silahlarından mahrum Fenerbahçe’de saha içi lideri Sosa olacak. Sakatlıktan yeni çıkan Arjantinli yıldızın kritik karşılaşmada elini taşın altına koyup takımı sırtlaması bekleniyor. Tangocu idmanlardaki performansıyla teknik heyete güven verdi.

GÖZLER BERISHA'DA

Pereira’nın şu ana kadar kanatta ve forvet arkasında oynattığı Mergim Berisha bugün ilk defa en uçta görev alacak. Gerçek mevkinde oynayacak Alman golcü, “Kendimi en iyi hissettiğim yerde oynayacağım. Benim maçım olacak” dedi.

Yıldızlarını kaybeden Fenerbahçe'de Pereira topun ağzında Fenerbahçe, Trabzonspor ile Alanya mağlubiyetlerine Konya'yı da eklerken, en büyük darbe sakatlıklardan geldi. Sarı lacivertlilerde Altay 3 ay, Valencia 1 ay, Gustavo ise 2-3 hafta forma giyemeyecek. Sezon başının kahramanı Vitor Pereira ise bugün kapının eşiğinde. Taraftardan futbolcusuna herkes eleştiri oklarını Portekizli teknik adama çevirmiş durumda.

Fenerbahçeli Altay, ameliyat oldu Fenerbahçeli futbolcu Altay Bayındır, dizindeki kırık sebebiyle operasyon geçirdi. Bayındır'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.