Türkiye Gazetesi

Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcuları arasında gösterilen Lionel Messi, Barcelona'dan ayrılıp Fransız ekibi PSG'ye transfer olmuş, bu transfer spor gündemine adeta damga vurmuştu. İspanya'dan Marca'ya şu anki durumu ve geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulunan yıldız futbolcu. bir gün Barcelona'ya geri döneceğini açıkladı.

"AYRILMAM GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİLER VE AYRILDIM"

Sezon başında transfer olduğu PSG'de mutlu olduğunu ve Fransa'daki hayata uyum sağladığını ifade eden Arjantinli yıldız, "Bana Barcelona'dan ayrılmam gerektiğini söylediler ve ayrıldım. Bunun başka bir açıklamasını yapamam" ifadelerini kullandı.

Katalan ekibindeki teknik direktör değişikliğine de değinen Messi, Xavi'nin Barcelona'nın evladı olduğunu söyledi. Messi, "Xavi orada yaşadı ve büyüdü. Barcelona'nın her şeyini biliyor ve başarının nasıl kazanılacağının da farkında" dedi. Dani Alves'in geri dönüşünün de çok önemli olduğunu belirten yıldız isim, Alves'in hem saha içinde hem saha dışında genç kadroya öğreteceği çok şey olduğunu söyledi.

Lionel Messi, Barcelona formasıyla toplam 778 maça çıktı ve bu karşılaşmalarda takımına 672 gol 305 asistlik bir katkı sağladı.

"BARCELONA'YA ELBETTE GERİ DÖNECEĞİM"

21 yıl formasını giydiği ve özdeşleştiği Barcelona'ya geri dönüşü ile ilgili sorulan soruya "Futbolcu olarak mı?" cevabını veren Messi, şu ifadeleri kullandı: "Açıkçası Barcelona'ya elbette geri döneceğim. Bu büyük kulübe katkıda bulunmak istediğimi defalarca açıkladım. Bunun ne zaman gerçekleşeceği hakkında pek bir şey bilmiyorum ama Barcelona'ya mutlaka geri döneceğim. Şu anda orada futbol oynamasam da büyük bir taraftarıyım. Kalbim her zaman Barcelona ile birlikte." (Skorer)

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