Türkiye Gazetesi

Hollanda ekibi Ajax, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'a konuk olacak. Ajax'ın teknik direktörü Erik ten Hag, karşılaşmanın oynanacağı Vodafone Park'ta oyuncusu Steven Berghuis ile basın toplantısı gerçekleştirdi. Hag "Türkiye'de herkes futbolu çok seviyor, o yüzden bizi çok zor bir maç bekliyor. Bu maçı da kazanmamız lazım" dedi.

"İSTANBUL TRAFİĞİNE TAKILDIM"

Trafik nedeniyle stada geç gelmelerinden dolayı özür dileyen Ten Hag, gruptan çıkmayı garantilemelerine rağmen kadroyu bozmamalarının sebebiyle ilgili soruya "Bu kadro kendini ispat etmek zorunda. O yüzden aynı kadroyla sahaya çıkıyorum. Tabii ki yarın yeni oyuncular da deneyeceğiz, oyunumuzu geliştirmek ve farklı taktikler uygulamak istiyoruz" diye konuştu.

"BEŞİTAKŞ KAZANMAK İÇİN HER ŞEYİ YAPACAK"

Beşiktaş'ın kötü sonuçların ardından çıkış aradığının kaydedilmesi üzerine Ten Hag "Mutlaka öyle olacaktır. Beşiktaş için çok önemli bir karşılaşma, moral kazanmak için bizi yenmek isteyecek. Bir galibiyet onlara moral verecektir. Biz basın mensupları gibi düşünmüyoruz, maçı ciddiye alıyoruz. Beşiktaş kazanmak için elinden geleni yapacaktır" ifadelerini kullandı

"KAZANMAK İSTİYORUZ"

Steven Berghuis ise takımdaki her oyuncunun çok kaliteli olduğunu vurgulayarak, yarın rekabeti yüksek bir maça çıkacaklarını dile getirdi. Gruptan çıkmayı garantiledikleri için maçta rahat olacaklarının belirtilmesi üzerine Berghuis "Çok fark etmiyor. Yarınki maçta da baskı hissedeceğiz. Çünkü yine kazanmak istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.