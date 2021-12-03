Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel

Malatya beraberliği sonrası lider Trabzonspor’dan 14 puan geriye düşen Galatasaray çıkış arıyor. Avrupa’da gruptan çıkmayı garantileyen, liderlik için ise Lazio ile final maçına hazırlanan sarı kırmızılılar lige erken havlu atmamak için devre arasına kadar ‘sıfır kayıp’ parolasıyla hareket ediyor. Teknik direktör Fatih Terim oyuncularını lige odaklamak için uğraş veriyor. Sarı kırmızılılar ilk yarıda kalan Altay, Sivasspor, Başakşehir, Adana Demirspor ve Antalyaspor maçlarında toplam 15 puan almayı hedefliyor.

Gösterin kendinizi

Ara transferde yapılacak takviyelerle takımın daha da toparlanacağını düşünen Fatih Hoca, oyuncularıyla yaptığı toplantıda bu beş maçlık periyodun takımdaki bazı kararlarda belirleyici rol oynayacağının da altını çiziyor. Terim “Önümüzdeki beş maç hem şampiyonluk yarışı hem de sizin takımdaki geleceğiniz için çok kritik. Bu maçlarda göstereceğiniz performansa göre bazı kararlar alacağız. Bizimle birlikte mücadele verecek olanlar kalacak, bu takımda gönlü olmayanlar gidecek. Ona göre davranın” dedi.

CEZASI ONANDI

TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray Kulübü'nün teknik direktör Fatih Terim'e verilen 6 maçlık ceza için yaptığı itirazı reddetti ve kararı onadı. Öte yandan Tahkim Kurulu, Başkan Burak Elmas'a verilen 30 bin lira para cezası kararının da onandığını açıkladı.



Kerem Aktürkoğlu

Kerem’le 2026’ya

Kariyer basamaklarını koşar adım tırmanan Kerem Aktürkoğlu gösterdiği performansın karşılığını aldı. Millî takıma kadar yükselen Avrupa devlerinin radarına giren genç oyuncuyu yönetim bırakmadı. Sarı kırmızılılar 2026’ya kadar sözleşme uzattığı oyuncunun senelik ücretini de 850 bin liradan 7 milyon liraya çıkardı.

TEDAVİSİ TAMAMLANDI

Sakatlığı yüzünden üç aydır takımdan ayrı kalan Sacha Boey dönüyor. Tedavisi tamamlanan Fransız oyuncunun önümüzdeki hafta İstanbul’a gelip takımla çalışmalara başlaması bekleniyor. Öte yandan G.Saray'da bir futbolcunun Covid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı.

FORVETLER SUSKUN

Ligde oynadığı son üç maçta iki beraberlik ve bir mağlubiyetle 7 puan kaybeden ve rakip filelere sadece iki gol atabilen G.Saray, skor gücünü yükseltmek istiyor. Ligde yarın Altay’ı ağırlayacak olan sarı kırmızılılarda Fatih Hoca’nın çift forvetle takımını sahaya sürmesi bekleniyor.

Galatasaray Kerem Aktürkoğlu ile 5 yıllık sözleşme imzaladı Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. 23 yaşındaki oyuncu Eylül 2020'de Erzincanspor'dan bedelsiz olarak transfer edilmişti. Kerem'in adı son dönemde Lyon ve Marsilya kulüpleri ile anılıyordu.

Avrupa fatihi Galatasaray'ın ligde denemediği kalmadı Fatih Terim önce istikrar adına kadroyu bozmadı, genç isimler bile tempoyu kaldıramadı, yedek kuvvetlere şans verip rotasyonu denedi, ancak o da sonuç vermedi