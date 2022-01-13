Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe teknik direktör seçimini İsmail Kartal'dan yana kullanıp, dün söz konusu haberi kamuoyu ile paylaştı. Bu gelişmelerin akabinde, Kartal'ın oğlunun da futbol camiasında olduğu öğrenildi. İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Isparta 32 Spor renklerine bağlandı.

ISPARTA EKİBİNDEN KARTAL AÇIKLAMASI

Isparta ekibinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Konyaspor forması giyen 2003 doğumlu gelecek vadeden defans oyuncusu Emre Kartal'ın bonservisi ile birlikte transfer edilmesi konusunda anlaşma sağlamıştır. Kulübümüze ve camiamıza hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın oğlu olan Emre Kartal, futbola sarı-lacivertli kulüpte başladı. Fenerbahçe alt yaş takımlarından forma giyen 19 yaşındaki futbolcu, daha sonra transfer olduğu Konyaspor'dan 1922 Konyaspor'a kiralanmıştı.

Fenerbahçe İsmail Kartal'a emanet Pereira’yı kovan Ali Koç, Portekizli’nin yerine selefini göreve getirdi. Yanal ve Pereira’dan sonra bir Aziz Yıldırım dönemi hocası daha Koç tarafından seçildi.

İsmail Kartal, Fenerbahçe'de hızlı başladı Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü İsmail Kartal, sarı-lacivertli takımın başında ilk antrenmana çıktı.