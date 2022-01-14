Türkiye Gazetesi

Sırp tenisçi Novak Djokovic'in 'Avustralya Açık bilmecesi'nde son dakika gelişmesi yaşandı. Avustralya Hükümeti, Sırp tenisçinin vizesini 2'nci kez iptal etti.

Djokovic’in, vize başvurusundaki formlarda yanlış bilgiler bulunduğunu açıklayan Avustralya Göç Bakanı Alex Hawke, ünlü sporcunun 'insan hatası' olarak tanımladığı söz konusu yanlışlarla ilgili verdiği savunmanın kabul edilmediğini ve vizesinin iptal edildiğini duyurdu.

Aksi bir durum olmadığı takdirde Sırp tenisçinin sınır dışı edilmesi bekleniyor.

KONUYU FEDERAL MAHKEMEYE TAŞIMIŞTI

Koronavirüs aşısı olmayan ve Avustralya Açık Tenis Turnuvası'na 'tıbbi muafiyet' kararıyla katılacağını bildiren Djokovic'in ülkeye girişte muafiyet kararı kabul edilmemiş ve vizesi iptal edilen Djokovic, mültecilerin tutulduğu otele gönderilmişti.

Sırp tenisçi, itiraz ederek konuyu federal mahkemeye taşımıştı. Mahkeme, Djokovic’i haklı bularak vize iptali kararını kaldırmıştı. Bugün açıklanan ikinci iptal kararı ile birlikte ünlü tenisçinin sınır dışı edilmesi bekleniyor.

Djokovic Avustralya Açık'a katılacak mı? Federal mahkeme kararını verdi Koronavirüs aşısı olmayan ve 'tıbbi muafiyet' alarak Avustralya Açık'a katılmak için ülkeye gelen Djokovic hakkında hükümetin aldığı vize iptali kararını Avustralya Federal Mahkemesi bozdu. Bu kararla birlikte dünyanın bir numaralı tenisçisinin Avustralya Açık Tenis Turnuvası'na katılmasının önü açıldı.