Türkiye Gazetesi

GÖKMEN ŞAHİN

Millî maç arasına İstanbul’daki Galatasaray zaferiyle giren Trabzonspor, bir başka İstanbul takımı Kasımpaşa’yı ağırladı sahasında. Bir gün önce en yakın takipçisi Konyaspor kazanmış, ‘maç fazlasıyla’ aradaki farkı 6’ya indirmişti. Ara transferin de en hızlısı olan Trabzonspor’un lige dönüşündeki performansı merak konusuydu. Kasımpaşa son altı maçından beş galibiyet, bir beraberlik çıkarmış yabana atılacak bir rakip de değildi üstelik.

Visca öyle vurdu ki!

Trabzonspor’un hocası Abdullah Avcı, yenilerden Visca ile Puchacz’ı ilk on birde görevlendirmişti beklendiği gibi. Ancak Bakasetas’ın oynaması beklenirken Abdülkadir Ömür sahadaydı. Taraftarının da desteğiyle maça iyi başladı bordo mavililer. Henüz 6’ncı dakika oynanırken Avcı’nın prensi Edin Visca öyle bir şut çıkardı ki, Ertuğrul çaresiz kaldı: 1-0. Sonrasında işlerin daha kolay yürümesi bekleniyordu Trabzonspor adına.

Direkten dönen top

İlk yarıda bariz üstünlük ev sahibinde olsa da ikinci yarıda klasik bir Abdullah Avcı takımı izledik. Savunmayı güvenlik altına alan, topu mümkün olduğunca çevirip kaptırdığında ise kalabalık karşılayan bir Trabzonspor yani… 68’de Eysseric’in harika şutu çataldan dönmese tabela eşitlenecekti. Bitime doğru bir taç ve bir elektriklenme, ardından çıkan kırmızı kartlar… Sonuçta Trabzonspor, tek golle de olsa istediğini almayı başardı.

Trabzonspor’da sürpriz gelişme! Uğurcan Çakır'ın bonservis bedeli belli oldu Trabzonspor’un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır, dünya devlerinin radarına girmiş durumda. Performansıyla önemli kulüplerin ilgisini çeken milli kaleci Uğurcan Çakır’ın transfer olup olmayacağı ise merak konusu. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Çakır için menajerleri devre dışı bırakarak gelen teklifler için Mart ayını beklediklerini söyledi. Bu süre zarfında ise takımın konsantrasyonunun bozulmasına müsaade edilmeyecek. Genç kaleci için taban fiyat ise 20 milyon euro olarak belirlendi.

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