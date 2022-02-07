Türkiye Gazetesi

Vitor Pereira döneminde mutsuz olan Dimitris Pelkas, Portekizli hocanın gitmesiyle de istediği performansı bir türlü yakalayamadı. Taraftarın her zaman destek verdiği Pelkas, Başakşehir maçındaki isteksiz görüntüsüyle taraftarın tepkisini çekti. Islıklanarak oyundan çıkan Pelkas hakkında yönetim de kararını verdi.

SATIŞ LİSTESİNE KONULDU

2023 yılına kadar mukavelesi olan Pelkas, satışa çıkarıldı. Sezon başında 15 milyon Euro’ya yakın teklif getiren Yunan futbolcuda daha fazla zarar yaşanmaması için en makul öneri değerlendirmeye alınacak.

Yönetim kararını verdi.

21 MAÇTA 1 GOL

Pelkas bu sezon çıktığı 21 resmi karşılaşmada 1 gollük katkı verdi, asist üretemedi. Geçen sezon ise 32 lig maçında 7 gol, 8 asistle oynamıştı.

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