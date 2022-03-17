Türkiye Gazetesi

DG Sivasspor'un, golcü oyuncusu Pedro Henrique’den kötü haber geldi. Yıldız ismin antremanda yaşadığı aprı sonrası yapılan sağlık kontrollerinde sakatlandığının ortaya çıktığı açıklandı. Henrique, bir süre yeşil sahalardan uzak kalacak.

ÜST ADELESİNDE YIRTIK TESPİT EDİLDİ

Sivasspor'da Pedro Henrique şoku yaşanıyor. Kırmızı-beyazlı kulüp golcü oyuncunun sağ üst adalesinde hafif seviyeli yırtık tespit edildiğini duyurdu. Henrique’nin sakatlığı ile ilgili açıklamalarda bulunan Sivasspor Doktoru Burak Ayyıldız, “Pazar günü sahamızda oynayacağımız Altay maçının hazırlıkları kapsamında dün yaptığımız antrenman sırasında sağ üst adalesinde ağrı hisseden futbolcumuz Pedro Henrique'ye yapılan kontrollerde sağ üst adalesinde hafif seviyeli yırtık tespit edildi. Tedavisine sağlık ekibimizce başladığımız sporcumuz Altay maçında forma giyemeyecektir” dedi.

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