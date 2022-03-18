Türkiye Gazetesi

Rusya-Ukrayna savaşı tüm şiddetiyle devam ederken, halk savaşın pençesinde zor günler geçiriyor. Dünyadan Ukraynalı vatandaşlar için yarımlar gelirken, İsviçreli tenisçi Roger Federer'den takdir toplayan bir hareket geldi. Federer, savaş nedeniyle eğitimlerine devam edemeyen Ukraynalı çocuklar için 500 bin dolar bağışta bulunduğunu açıkladı.

"ONLARA DESTEK OLMAK İSTİYORUZ"

Federer, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Ailem ve ben Ukrayna'da yaşananların fotoğraflarını görmekten dehşete düşmüş durumdayız. Savaştan etkilenen masum insanlar için çok üzgünüz. Barışı destekliyoruz. Şu anda yaklaşık 6 milyon Ukraynalı çocuk okullarından uzak kaldı. Böyle kritik bir zamanda eğitime erişim sağlamak çok önemli ve bu travmatik zamanda onlara destek olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Tecrübeli tenisçi, Ukraynalı çocukların eğitimlerine devam edebilmesi için Roger Federer Vakfı aracılığıyla sivil toplum kuruluşu War Child Holland'a 500 bin dolar bağış yaptıklarını belirtti.

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