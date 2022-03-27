Türkiye Gazetesi

Gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Fenerbahçe taraftarını çok kızdırdı. Sabah’a konuşan deneyimli hoca, "Mert Hakan Galatasaray'a gitseydi daha başarılı olurdu" yorumunda bulundu. Başakşehir’in teknik direktörü Emre Belözoğlu hakkında da konuşan Çalımbay, Sarı-Lacivertlilerin Belözoğlu’na nasıl şans vermediğini anlayamadığını belirtti.

İşte Rıza Çalımbay’ın açıklamaları:

“GALATASARAY’A GİTSEYDİ DAHA İYİ OLURDU”

"Mert Hakan, Galatasaray'a gitseydi daha çok oynayabilirdi. Emre Belözoğlu onu isterken 'Oyunu onun üzerine kuracağız' dedi ama Fenerbahçe'ye gittikten sonra Sosa, Pelkas, İrfan Can, Crespo birçok oyuncu alındı. 5-6 kişiyle rekabete girdi.

“SENDEN DAHA İDEALİ BULUNMAZ”

Sivasspor'a geldiğimde Mert Hakan'ı gönderiyorlardı. "Gitme kal. Bakalım benimle ne yapacaksın görelim." dedim. Forvet arkası oynayacak onun gibi oyuncu yoktu. 'Senden daha ideali bulunmaz. Tek yapacağın şey çalışmak' dedim.

“BEN BUNU ANLAMIYORUM”

Biz futbolu üst düzey oynamış kişileriz. Emre de Nuri de aynı şekilde. Büyük camia baskısını, işleyişi biliyoruz. Emre ve Nuri, Avrupa'da da forma giyen isimler. Bir anda antrenör olduğun zaman elindeki takım iyiyse gidersin ama olmazsa bir yere kadar. Son haftalarda düşüş başladı zaten. Emre o kadar başarılı, bizi yense şampiyon olacak niye devam etmiyorsun. Ben bunu da anlamıyorum. Madem o şansı verdin, sonucu da iyi, o zaman devam et."

Rıza Çalımbay’ın açıklamalarına gelen tepkiler:

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