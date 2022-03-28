Türkiye Gazetesi

2013-2014 sezonunda Fenerbahçe'yi nisan ayında şampiyon yapan Yanal, katıldığı bir televizyon programında soruları cevapladı. Son olarak Süper Lig ekibi Antalyaspor'u çalıştıran deneyimli Teknik Direktör Ersun Yanal, çocukluğundan beri Fenerbahçe taraftarı olduğunu açıkladı.

"BİZ FENERBAHÇELİYİZ"

"Siz Fenerbahçeli misiniz gerçekten?" sorusuna "Evet" şeklinde cevap veren Yanal, "Dedem Fenerbahçe genç takımında oynamış. Bizim ailede babam da Fenerbahçeli. Annemin Galatasaray'da oynamış kuzenleri var. Ama bizim baba tarafında herkes Fenerbahçeli. Biz Fenerbahçeliyiz" ifadelerini kullandı.

Sunucunun "Daha gençsiniz, önünüzde uzun bir kariyer var. Bu açıklamanızla Beşiktaş, Galatasaray hatta Milli Takım kapısı bile daha zor açılır" sözleri üzerine Yanal, "Benim çocukluk hayalim, kariyer hayalim Fenerbahçe'de şampiyon olmaktı. Her şeyin bir bedeli var, en güzel bedel en sevdiğin şeye kavuşmaktır" karşılığını verdi.

FENERBAHÇE'YE YEŞİL IŞIK

"Bir Fenerbahçe dönemi daha olabilir mi?" sorusuna ise Yanal, "Her zaman! Şampiyon olduğun yer, en büyük mutluluğu yaşadığın yerdir. En mutlu olduğun günü yaşadığın ve sevgi gördüğün bir yerin sana ihtiyacı olduğunda bu düşünülecek bir şey olamaz" dedi.

Moussa Sow

"'HADİ MOUSSA' DEDİK, HAT-TRICK YAPTI"

Fenerbahçe'deki yıldız futbolcularla ilgili birkaç anısını da anlatan Yanal, özellikle yabancı futbolcuların tutumlarından bahsetti. Moussa Sow'a değinen tecrübeli teknik adam, "Moussa bir dönem bir ya da iki maçta gol atamadı. Gol atamadım diye ağladı. Moussa'ya bir kaset hazırladık. Yaklaşık kariyerindeki tüm golleri gösteren. Oturduk Moussa'yla birlikte izledik. "Hadi Moussa" dedik, hat-trick yaptı" dedi.

O dönemki takımın çok özel olduğunu belirten Yanal, "Kuyt, Webo. Mesela Webo oynamıyor ama çok özel bir insan. Oynamak, oyuncu için ilk 11'de yer almak demek. Futbolda birçok senaryo var. Bir oyuncuyu ilk 11'de oynatmayıp sonradan oyuna sürdüğünde oyuncunun ruhuyla da uğraşman gerekiyor. Çok ciddi çaba harcaman gerekiyor. Webo'da böyle bir şey yok. Her zaman hazır. Webo'ya bir şey anlatıyorsun, Webo sahaya girmiş bile. Girmiş ve çok güzel bir gol atıyor" ifadelerini kullandı.

Raul Meireles

"'BUNLARI YAPARSAN OYNAYACAKSIN' DEDİM"

Raul Meireles ile ilgili bir anısını da anlatan Yanal, şu ifadeleri kullandı:

"Antalya'dayız. 19 kişi gittik. Son dakika 18 kişi yazmamız gerekiyor. Sevgili Hasan geliyor. Yazalım, bekle, yazalım bekle, yazalım, bekle... Son dakikaya kadar bekledim. Şimdi yaz dedim. Artık soyunma odasında millet patlayacak. Bir kişi çıkacak kadrodan. Meireles çıktı. Sonra maçı kazandık, döndük İstanbul'a. Benimle konuşmak istiyor, olur dedim. Hasan Çetinkaya'nın odasına girdik. Sinirden ağlıyor. "Ben Raul Meireles'im" dedi. Ben de hazırlıklıyım. "Biliyorum. İki dakika gelir misin seninle şurada bir analiz yapalım" dedim.

Gittik odaya, Meireles'in Chelsea'de oynadığı, Fenerbahçe'de oynadığı bazı maçlar ve onun nasıl savunma yaptığı, geçişleri nasıl yaptığıyla ilgili bir CD hazırlamıştım. Onu izledik. "Peki, sen bunları yaptığını düşünüyor musun?" dedim. "Hayır" dedi. "O zaman oynamazsın. Bunları yaparsan oynayacaksın" dedim. "Tamam" dedi. O zaman bu hafta oynayacaksın, bunları yap. Yaptı ve gol attı. Hiçbir zaman da oyundan düşmedi."

Antalyaspor, Ersun Yanal ile yollarını ayırdı Son olarak sahasında Adana Demirspor'a 2-1 yenilen Antalyaspor'da teknik direktör Ersun Yanal ile yollar ayrıldı.