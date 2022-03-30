Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'ye 20 yıl başkanlık yapan Aziz Yıldırım kalp ameliyatı oldu. Sarı-Lacivertlilerin eski yöneticilerinden Şekip Mosturoğlu, Yıldırım hakkındaki son gelişmeyi paylaştı.

Twitter hesabından açıklama yapan Mosturoğlu, "Aziz Başkan başarılı bir by-pass ameliyatı geçirmiştir. Mücadele dolu hayatında karşılaştığı her zorluktan yüreği ve başı dik çıkan başkanımız bunun da üstesinden gelecektir. Dualarımız Aziz başkanla." ifadelerini kullandı.

Son dakika: Aziz Yıldırım koronavirüsü atlattı Son dakika haberine göre; geçtiğimiz hafta koronavirüs testi pozitif çıkan Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım'ın testi negatif çıktı.

Aziz Yıldırım şike davasının peşini bırakmıyor: Herkese dava açacağız 3 Temmuz süreci boyunca görevi kötüye kullanan herkese dava açacaklarını söyleyen Yıldırım “Davalardan kazanacağımız paraları da Mehmetçik Vakfına bağışlayacağız” dedi