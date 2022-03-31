Türkiye Gazetesi

Murad TAMER

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Valerien Ismael’in takımın başına getirilme kararının çok zor alındığını söyledi. Mersin Beşiktaşlılar Derneğinde konuşan siyah beyazlıların patronu "Seçelim, seçmeyelim, yapalım, yapmayalım, bekleyelim, kongre gidiyoruz, iki hocamıza nezaketsizlik yapmayalım’ derken karar vermek zorundaydık. Gelecek sezonun yapılanmasına erken başlayabilmek amacıyla, vizyonuna inandığımız Valerien Ismael’de karar kıldık" sözlerini kullandı.

ÇOK DİSİPLİNLİ

Ismael’in son derece disiplinli olduğunun altını çizen Çebi "Sabahın 6’sında iş başı yapan, çok alışık olmadığımız bir hoca türü. Allah sonumuzu hayır eylesin. Ya futbolcular patlayacak ya da kupalara doğru yelken açacağız" ifadelerini kullandı.

Medyada yapılan eleştirilere sitem eden Çebi "Sağda solda Beşiktaşlı olduğunu iddia eden insanlar var. Kazandığınız gün sizi alkışlıyor, hocanızı göklere çıkarıyor. Bir sonraki maç aynı kişiyi, aynı hocayı yerin altına alabiliyor" dedi.



Pjanic bu sezon Süper Lig'de 16 maça çıktı, 2 asistlik katkı yaptı.

PJANIC BEKLEMEDE

Sezon sonunda kiralık sözleşmesi sona erecek olan Pjanic, gelecek sezon da Beşiktaş forması giymek istiyor. Bonservisi Barcelona’da olan Boşnak yıldız için şu ana kadar yönetim bir girişimde bulunmadı. Siyah beyazlı yönetim, sezon sonunda Valerien Ismael’in vereceği rapora göre Pjanic’le masaya oturacak.

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