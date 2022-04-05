Türkiye Gazetesi

Lider Trabzonspor adım adım şampiyonluğa yürürken, takımın kilit isimlerinden Yunan futbolcu Anastasios Bakasetas'ın sezon sonu bordo-mavili ekipten ayrılacağı öne sürüldü. Futbolcunun menajerinin, Portekiz ekibi Sporting ile anlaşmaya vardığı belirtilirken, transferin 12 milyon euroya gerçekleştirileceği kaydedildi.

TRABZONSPOR'UN KASASINA 12 MİLYON EURO GİRECEK

Habertürk'te yer alan habere göre; Anastasios Bakasetas'ın sözleşmesinde "12 milyon euro'ya serbest kalır" maddesi var. Sporting Lizbon bu parayı ödemeyi kabul etti. Trabzonspor'dan yıllık 1 milyon 250 bin euro kazanan Bakasetas, yeni takımıyla 4 yıllık sözleşme imzalayacak. Anastasios Bakasetas Portekiz kulübünden yıllık 2.5 milyon euro alacak.

Bu sezon Trabzonspor formasıyla 35 maça çıkan Yunan oyuncu, takımına 8 gol, 8 asistlik katkı yaptı.

Beşiktaş Trabzonspor maçındaki kural hatası için TFF’ye gidiyor! Dün akşam oynanan Trabzonspor-Beşiktaş maçında Zorbay Küçük uyguladığı kural hatasıyla geceye damga vurmuştu. Beşiktaş yönetimi ise uygulanan kural hatasından dolayı TFF'ye başvurma kararı aldı.

Trabzonspor'da sakatlık şoku Trabzonspor, sakatlanan Ahmetcan Kaplan’ın sağ ayak bileği dış bağlarında ikinci derece yaralanma tespit edildiğini duyurdu.

Trabzonspor'un hücum hattı 18 takıma bedel Süper Lig'de liderliğini sürdüren Trabzonspor'un hücum hattı 51 gol kaydetti, bordo mavililer bu rakam ile 18 takımı geride bıraktı.