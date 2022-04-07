Türkiye Gazetesi

Trabzonspor sis sebebi ile Gaziantep'e gidemedi. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı antrenmanın ardından Gaziantep'e saat 16.30'da gitmeyi planlayan Trabzonspor kafilesi, sis nedeniyle saat 21.50’ye alınan uçak seferi yine gerçekleşmeyince Trabzon'da kaldı.

Kulüp yetkilileri, yoğun sis nedeniyle Gaziantep'e gidemediklerini, tesislerde bekleyen kafilenin de dağıldığını kaydetti. Yetkililer, TFF'nin maç günüyle alakalı bir karar vermesini beklediklerini ifade etti.

Trabzon maçında Siopis'e tokat atan Larin'in cezası belli oldu Beşiktaş'ta Cyle Larin, Trabzonspor maçında öfkesine hakim olamayıp pozisyon esnasında kendisini arkadan çeken Manolis Siopis'e tokat atmıştı, cezası belli oldu.

Trabzonspor'da sakatlık şoku Trabzonspor, sakatlanan Ahmetcan Kaplan’ın sağ ayak bileği dış bağlarında ikinci derece yaralanma tespit edildiğini duyurdu.