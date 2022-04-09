Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe’de kadro dışı bırakılan Ozan Tufan, tekrardan Beşiktaş ile gündeme geldi. Siyah-Beyazlı ekibin İngiliz ekibi Watford ile görüşmelere başladığı belirtildi.

BEŞİKTAŞ OZAN İÇİN DEVREDE

Fotomaç'ta yer alan habere göre, Beşiktaş’ın Ozan Tufan’ı kiralamaya çalışacak. Watford küme düşerse Beşiktaş, Ozan'ın Fenerbahçe'den bonservisini bedelsiz almasını bekleyecek. Ancak o durumda da Ozan için başka takımların devreye girme ihtimali ortaya çıkabilecek.

“BEŞİKTAŞ’TA OYNAMAK İSTİYORUM”

Beşiktaş ise Tufan’ı daha makul bir rakama almak için yeni bir hamle bekliyor. Ozan'ın daha önce de Beşiktaş'a yeşil ışık yaktığı belirtilmişti. Tecrübeli orta sahanın Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı'ya "Beşiktaş'ta oynamak istiyorum" dediği ifade edilmişti.

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