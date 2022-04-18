Türkiye Gazetesi

Dünyaca ünlü futbolcu Ronaldo'nun acı günü, oğlunu kaybetti. Sosyal medya hesabından hayat arkadaşı Georgina Rodriguez ile birlikte ortak açıklama yapan 37 yaşındaki futbolcu "Yeni doğan oğlumuzu maalesef kaybettik. Çok üzüntülüyüz. Bu, bir anne ve bir babanın yaşayabileceği en büyük acı. Kızımızın doğumu, biraz da olsa şu anda bize güç, umut ve mutluluk veriyor... Canım oğlumuz, sen bizim meleğimizsin. Seni her zaman seveceğiz." dedi.

Ronaldo futbol tarihinin en golcü futbolcusu oldu Tottenham ağlarına attığı 3 golle birlikte kariyerinde 807 gole ulaşan Manchester United’ın Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, böylelikle futbol tarihinin en golcü ismi olmayı başardı.

Ronaldo emeklilik yaşını açıkladı Dünyanın en iyi futbolcuları arasında gösterilen Cristiano Ronaldo, emeklilik yaşıyla ilgili açıklamalarda bulunup, 42 yaşına kadar futbol oynamak istediğini belirtti.