Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Trabzon deplasmanında 1-1 biten karşılaşmada ve Alanyaspor’un dört golle geçildiği maçta bambaşka bir Beşiktaş vardı sahada. Giresun deplasmanında aynı coşku yoktu ama teknik direktör Valerien Ismael sergilenen futboldan memnun. Oyuncularını maç sonunda tebrik eden Fransız teknik adam, “Skor istediğimiz gibi gitmemesine rağmen sistemden çıkmadık. Özellikle savunmamızı maç içinde geliştirebildiğimizi görmek çok umut verici” diyerek takıma övgülerde bulundu.

TAKIMA İKİ GÜN İZİN

Göreve geldiğinden bu yana idmanlardaki ağır tempodan bir haftalığına kontrollü çalışmaya geçeceklerini söyleyen Ismael, “Hem antrenman hem maç sistemimizin oturması gerekiyor. Bizi kesin olarak başarıya götürecek bu disiplinde olabileceğinizi gösterdiniz. Buna devam edersek gelecek sezona damga vuracağız” dedi. Ayrıca Fransız teknik adam son üç haftada yapılan sıkı antrenmanların ardından futbolculara iki günlük izin verdi.

MUTLAKA MULEKA!

Kasımpaşa ile Süper Lig’i sallayan Jackson Muleka, Beşiktaş’ın transferdeki yeni gözdesi oldu. Kasımpaşa’da kiralık olarak oynayan Kongolu 22 yaşındaki futbolcunun bonservisi Belçika ekibi Liege’de bulunuyor. İstanbul ekibinin 3 milyon avroluk satış opsiyonunu kullandıktan sonra siyah beyazlı idareciler transfer görüşmelerine başlayacak. Beşiktaş’ın önereceği satış rakamında fiyatı düşürmek için iki oyuncusunu Kasımpaşa’ya göndermesi de ihtimaller arasında.

KAZANCI DEVREDE

Sportif direktör Ceyhun Kazancı, Werder Bremen forması giyen 26 yaşındaki Milos Veljkovic ile Lazio’da oynayan 29 yaşındaki Patric için girişimlerde bulunuyor.

1 milyon avro civarında bütçe ayrılan iki oyuncudan birine imza attırılması planlanıyor.

ÜLKESİNE DÖNEBİLİR

Büyük ümitlerle transfer edilen ancak Valerien Ismael’in gelmesinden sonra da beklenen patlamayı bir türlü yapamayan Alex Teixira’ya ülkesinden talip çıktı. Palmeiras’ın istediği Brezilyalı yıldız için 4 milyon avro bonservis bedeli belirlendi.

Beşiktaş fırsat tepti... Avrupa kaçıyor Kartal baskılı oynadığı maçta net fırsat bulmakta zorlandı. Ligi ilk dörtte bitirip Avrupa kupalarına gitmek isteyen siyah beyazlılar, üstteki takımların puan kaybettiği haftada fırsatı tepti

Beşiktaş'ın golcü listesinde yeni isim Son dört sezonda 104 defa fileleri havalandırarak tam bir gol makinesi olduğunu gösteren 28 yaşındaki oyuncuya Valerien Ismael de onay verdi.