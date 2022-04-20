Türkiye Gazetesi

Türkiye Motosiklet Federasyonundan (TMF) yapılan açıklamaya göre, TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu koordinesindeki milli sporcular, farklı sınıflarda Hollanda, Portekiz, İspanya ve Çekya'da piste çıkacak.

Dünya Superbike Şampiyonası'na kupayla başlayan milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu, Pata Yamaha with Brixx WorldSBK takımıyla sezonun ikinci ayağında Hollanda'da TT Assen Pisti'nde yarışacak.

Kawasaki Puccetti takımından Can Öncü ve MV Agusta Reparto Corse takımının pilotu Bahattin Sofuoğlu, Dünya Supersport Şampiyonası'nın Hollanda ayağında yine TT Assen Pisti'nde mücadele edecek.

CAN ÖNCÜ PORTEKİZ'DE YARIŞACAK

Milli sporcu Deniz Öncü, Red Bull KTM Tech3 takımıyla FIM Dünya Moto3 Şampiyonası'nda sezonun beşinci mücadelesini Portekiz'de verecek.

Kadınlarda İlayda Yağmur Yılmaz, İspanya’da yapılacak Avrupa Kupası'nın ikinci ayağına Ricardo Tormo Pisti'nde katılacak.

Süperstock 600 sınıfında Turgut Durukan ise Güney ve Orta Avrupa bölgelerinin uluslararası motosiklet yarış serisi olan Uluslararası Alpe Adria Pist Şampiyonası'nın açılış yarışı için Çekya'nın Brno Pisti'nde sahne alacak.

ASRIN RODİ PAK'TAN BÜYÜK BAŞARI

Milli sporcumuz Asrın Rodi Pak, Dünya Dayanıklılık Şampiyonası Fransa yarışında takımıyla büyük bir başarıya imza attı.

Dünyanın en önemli dayanıklılık yarışı olan Le Mans 24 Saat Yarışı Bugatti Pistinde (4,1 km) düzenlendi. Le Mans’ta 24 saat süren yarışta milli sporcumuz Asrın Rodi Pak ülkemizi başarıyla temsil etti. Genç sporcumuzun yer aldığı Pitlane Endurance takımı 24 saat kesintisiz süren mücadele Superstock kategorisinde beşinci oldu. Pitlane Endurance takımı, 1978 yılından bu yana motor sporlarındaki en zorlu spor mücadelelerinden olan “24 HEURES MOTOS” a katılan 52 takım arasından da genel klasmandan 9.lukla ayrıldı.

Dünya Dayanıklılık Şampiyonası’nda yer alan tek Türk sporcu olan Pak takım arkadaşları ile birlikte pistte 808 tur attı.