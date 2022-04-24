Türkiye Gazetesi

Süper Lig’in 34. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Adana Demirspor’u 3-0 mağlup etti. Galibiyetin ardından büyük sevinç yaşayan Karadeniz ekibi, şampiyonluk yolunda önemli bir galibiyet aldı. Adana Demirspor’un başkanı Murat Sancak’ın sert açıklamaları ise gündem oldu.

“STATTA OLSAYDIM 3 TANE TELEVİZYON KIRMIŞTIM”

Sancak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Statta olsaydım 3 tane televizyon kırmıştım. Maalesef cezalı olduğum İçin kıramadım. Beşiktaşlılar kusura bakmayın; tiyatro seyretti tüm Türkiye! Ne diyeyim şimdi hazır ve nazır bekliyorlar ceza vermek için. Söylenecek şeyler söylendi. Ama kimsenin hakkı kimsede kalmayacak. Provoke edilmek istenildi ama sağduyulu taraftarımız bu oyuna gelmedi. Sağ olsunlar kursaklarında kaldı. Amaçlarına ulaşamadı. Onlar kendilerini biliyorlar. Gün ola hayır ola. Onurlarıyla eksiklere rağmen mücadele ettiler, takımımı tebrik ediyorum." dedi.

Murat Sancak'ın paylaşımları.

Abdullah Avcı: Hafta sonu sandıklardaki eski, yeni bütün Trabzonspor bayraklarını çıkartın Trabzonspor’un Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 3-1 kazandıkları Adana Demirspor maçı sonrası, Trabzonspor taraftarını Antalyaspor maçına davet ederek, "Hafta sonu sandıklardaki eski, yeni bütün Trabzonspor bayraklarını çıkartarak statta olmalarını istiyorum. Umarım, Antalyaspor maçını da kazanarak şampiyonluğa ulaşırız ve diğer kupaya odaklanırız" dedi.

Şampiyon Trabzonspor'a gece yarısı coşkulu karşılama... Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor'un deplasmanda Adana Demirspor u 3-1 yenerek, ligde puanını 76'ya yükselttiği maçın ardından kente dönen bordo-mavili futbolcular havaalanında taraftarlarca coşkuyla karşılandı. Karadeniz ekibi 30 yıllık şampiyonluk hasretini haftaya evinde dindirebilir. Abdullah Avcı'nın takımına 1 puan yetiyor.

Trabzonspor şampiyonluğunu ne zaman resmen ilan edecek? Adana deplasmanı kritik... Ligde son 4 maçında 3 beraberlik, 1 mağlubiyet alan ve şampiyonluk hesapları şaşan Trabzonspor, Adana Demirspor karşısında 3 puan alarak galibiyet hasretini sonlandırmak istiyor. Adana ekibi ise lideri devirip evindeki galibiyet serisini 3 maça çıkarmanın peşinde...