Türkiye Gazetesi

Adana Demirspor - Trabzonspor maçında ev sahibi takım seyircileri sahaya Adana dürüm attı!

Trabzonspor henüz 7. dakikada penaltı golüyel 0-1 öne geçti. Akdeniz ekibinde hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun penaltı kararına itirazlar yükseldi. Zaten gergin bir atmosferde oynanan maçta tribünlerden shaya yabancı madde yağmaya başladı. Kenarda ısınmakta olan Trabzonsporlu Yusuf Erdoğan'a isabet eden bir "yabancı madde" gülümsetti.

PENALTI MIYDI?

Adana Demirspor Başkanı Ethem Sancak maçın ardından penatlı kararına isyan eti: "Statta olsaydım 3 tane TV kırmıştım, maalesef cezalı olduğum için kıramadım, Beşiktaşlılar kusura bakmayın, tiyatro seyretti tüm Türkiye, ne diyeyim şimdi hazır ve nazır bekliyorlar, ceza vermek için. Söylenecek şeyler söylendi, bekliyorum bende izliyorum, bu Uğurlu, Yankaya ne olacak."

Hakem yorumcusu Erman Toroğlu ise "pozisyon penatlı değil" yorumunda bulundu.

Abdullah Avcı: Hafta sonu sandıklardaki eski, yeni bütün Trabzonspor bayraklarını çıkartın Trabzonspor’un Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 3-1 kazandıkları Adana Demirspor maçı sonrası, Trabzonspor taraftarını Antalyaspor maçına davet ederek, "Hafta sonu sandıklardaki eski, yeni bütün Trabzonspor bayraklarını çıkartarak statta olmalarını istiyorum. Umarım, Antalyaspor maçını da kazanarak şampiyonluğa ulaşırız ve diğer kupaya odaklanırız" dedi.

Şampiyon Trabzonspor'a gece yarısı coşkulu karşılama... Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor'un deplasmanda Adana Demirspor u 3-1 yenerek, ligde puanını 76'ya yükselttiği maçın ardından kente dönen bordo-mavili futbolcular havaalanında taraftarlarca coşkuyla karşılandı. Karadeniz ekibi 30 yıllık şampiyonluk hasretini haftaya evinde dindirebilir. Abdullah Avcı'nın takımına 1 puan yetiyor.

"Adana Demirspor'u dağıttık, 8. şampiyonluğa kucak açtık" Trabzon yerel basını ne yazdı? Trabzon'da yerel gazeteler, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Adana Demirspor'u 3-1 yenerek ligde puanını 76'ya yükselten Trabzonspor'a övgü yağdırdı.

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak hakemlere öfke kustu: “ Tüm Türkiye tiyatro seyretti” Dün akşam Trabzonspor Adana Demirspor’u 3-0 mağlup ederek şampiyonluk yolunda önemli bir galibiyet aldı. Maçın ardından şampiyonluk kutlamaları yapan Karadeniz ekibinde bayram havasına girilmiş durumda. Maçın ardından hakem yönetimine isyan eden Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, sosyal medya hesabından peş peşe paylaşımlarda bulundu. Hakemleri eleştiren Sancak, "Statta olsaydım 3 tane televizyon kırmıştım. Maalesef cezalı olduğum İçin kıramadım. Beşiktaşlılar kusura bakmayın; tiyatro seyretti tüm Türkiye! Ne diyeyim şimdi hazır ve nazır bekliyorlar ceza vermek için. Söylenecek şeyler söylendi." paylaşımlarında bulundu.