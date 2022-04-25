Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş'ta gelecek sezon ekonomik ama çok güçlü bir kadro kurmak için çalışmalar sürüyor. Yeni sezonda sahadaki yabancı sayısının 7’ye inecek olması sebebiyle yerli isimlere ağırlık veren Sportif Direktör Ceyhun Kazancı, temasta olduğu isimlerle anlaşmayı yapmak için takımda sözleşme görüşmelerine devam edilen oyuncuların durumunu bekliyor. Yeni Malatyaspor'un kanat oyuncusu Mustafa Eskihallaç'la her konuda anlaşıldı. Transferde Malatyaspor'un isteyeceği bonservis bedeli belirleyici olacak.

OZAN HAZIR

Beşiktaşlı olduğunu açıkça dile getiren Alanyaspor'un sol beki Tayfur Bingöl de kulüplerin anlaşmasını bekliyor. F.Bahçe’nin gözden çıkardığı Ozan Tufan da Beşiktaş için hazır. Menajeri bir hafta süre talep etti. Konyaspor’un stoperi Abdülkerim Bardakçı da Beşiktaş'a gitmek için kulübünden kolaylık bekliyor. Ligden düşen Göztepe'nin yıldızı Halil Akbunar da Ghezzal'ın yedeği olarak düşünülüyor. 28 yaşındaki oyuncu ailesinin de isteği üzerine siyah beyazlı formayı giymeyi çok arzuluyor.

Beşiktaş'tan Ozan Tufan'a teklif: Gel şampiyon ol! Kadro dışı bırakıldığı Fenerbahçe’de yedi sezonda hiç şampiyonluk göremeyen yıldız oyuncu, siyah beyazlıların teklifine olumlu bakıyor