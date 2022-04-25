Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Fenerbahçe’yi yeni sezonda çalıştıracak teknik direktörün 8 Mayıs’ta Vodafone’da oynayacak Beşiktaş derbisinin ardından ilan edilmesi bekleniyor. Başkan Ali Koç’un “Tartışılmayacak bir hoca” vaadinden sonra Joachim Löw ile Jorge Jesus isimleri arasında sıkışan gündemde favori 67 yaşındaki Portekizli. Zira Löw’ün kariyer planlamasında Türkiye yok. Ancak yıllık 7 milyon avroluk talebinden taviz vermeyen Jesus’la da anlaşma mümkün görünmüyor.

KARTAL TERSE YATIRDI

Geçiş hocası olarak göreve getirilen İsmail Kartal, düşük maliyeti, yüksek performansıyla yönetimin aklını çeliyor. Takımın aldığı sonuçlar, yakaladığı hava, Samandıra’da hasret kalınan mutluluk ortamının da geri gelmesi Kartal’ı öne çıkarıyor. Takımın motivasyonunu bozmamak için adaylarla görüşmelerini sessiz sedasız sürdüren Başkan Koç’un, nihai kararını Beşiktaş derbisinden sonra açıklaması bekleniyor. An itibarıyla Kartal favori görünüyor.

HEDEF BELOTTI

Fenerbahçe, İtalyan Millî Takımı’nın golcüsü Andrea Belotti için nabız yokladı. Sezon sonunda Torino’yla sözleşmesi bitecek 28 yaşındaki golcünün piyasa değeri 28 milyon avro.

Fenerbahçe'nin galibiyet sevinçlerine sakatlık gölgesi Göztepe maçında Pelkas, Shakhtar karşılaşmasında Szalai derken, son kayıp Rize’de sezonu kapatan Crespo oldu. İsmail Kartal alternatif arayışlarına başladı.