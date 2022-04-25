Türkiye Gazetesi

Trabzonspor'un evinde şampiyonlğunu ilan edeceği maç olarak görülen Antalyaspor maçına bilet bulmak için Bordo-Mavili taraftarlar yarışa girdi. Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında 30 Nisan Cumartesi günü oynanacak maçın biletlerinin saat 13.00'te satışa sunulacağını açıklaması üzerine Trabzonspor taraftarları, sabah erken saatlerden itibaren 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'ndaki bilet satış gişesine geldi. Gişe önünde kuyruk oluşturan taraftarlar, karşılaşmayı tribünlerden izleyebilmek için bilet alabilecekleri saati bekledi.

Sürmene ilçesinden gelen Orhan Ateş, "Çok heyecanlıyız. Biletleri bekliyoruz, bilet alacağız. 1976'dan beri Trabzonspor'un şampiyonluklarını gördüm. O günden bugüne Trabzonspor'un peşindeyiz, bizim gururumuz, heyecanlıyız, çok özlediğimiz bir şampiyonluk. Sabah namazından beri bilet almak için bekliyoruz." dedi.

TRABZONSPOR - ANTALYASPOR BİLETLERİ KAÇ PARA?

Sadece şampiyon olacağı için değil her zaman Trabzonspor'u desteklediğini dile getiren bedensel engelli Fatma Büşra Çiçek de bordo-mavili takım için bilet gişesinde daima beklediklerini söyledi. Çiçek, sabah 07.00'den itibaren bilet almak için beklediğini anlatarak, "Biz 7'den 70'e değil daha anne karnından başlayıp mezara kadar da bu sevgiyi yaşıyoruz. Şu an gerçekten tüylerim diken diken, ne diyeceğimi de bilmiyorum. Hayırlısıyla inşallah bu sene şampiyon olacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

Bedensel engelli arkadaşının da saat 04.00'ten itibaren bilet almak için beklediğini ifade eden Çiçek, Trabzonspor yönetiminin engelli taraftarlar için kolaylık sağlamasını istedi.

Bilet fiyatları şu şekilde belirlendi.

VIP Platinum: 5.000 TL

VIP Gold: 4.000 TL

VIP Silver: 3.000 TL

Batı: 2.000 TL

Doğu: 1.250 TL

Fırtına: 750 TL

Kale Arkası: 500 TL

UÇAKLAR EK SEFER DÜZENLEYECEK

Öte yandan, İstanbul - Trabzon uçuşlarındaki yoğunluk nedeniyle ek sefer koyulacağı öğrenildi. Türk Hava Yolları ve diğer şirketlerin Trabzon uçuşlarına bilet bulmak maç bileti bulmaktan daha zor hale geldi.

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Abdullah Avcı: Hafta sonu sandıklardaki eski, yeni bütün Trabzonspor bayraklarını çıkartın Trabzonspor’un Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 3-1 kazandıkları Adana Demirspor maçı sonrası, Trabzonspor taraftarını Antalyaspor maçına davet ederek, "Hafta sonu sandıklardaki eski, yeni bütün Trabzonspor bayraklarını çıkartarak statta olmalarını istiyorum. Umarım, Antalyaspor maçını da kazanarak şampiyonluğa ulaşırız ve diğer kupaya odaklanırız" dedi.