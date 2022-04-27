Türkiye Gazetesi

THY Euroleague play-off 3. maçında Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu’nda karşılaştığı İtalyan ekibi Olimpia Milano’yu 77-65’lik skorla mağlup ederek seride 2-1 öne geçti. Ergin Ataman'ın takımı yarın serinin 4. maçını kazanması halinde Final Four biletini alacak. İlk çeyreği Pleiss ve Micic’in üçlükleriyle 25-17 üstün geçen temsilcimiz, rakibinin kısa savunmasını aşmakta zorlansa da, ikinci periyot sonunda soyunma odasına 42-35 galip döndü.

HALL İLE DİRENDİLER

Üçüncü çeyrekte Olimpia'dan Hall'ın üretkenliğine rağmen, Pleiss ve Micic'in skorerliğiyle son çeyreğe de 59-56 üstün giren Efes, başta hücumda zorlansa da, Larkin ve Micic'in dış şutlarıyla kritik bir galibiyet aldı: 77-65. Ekibimizde Micic 20 sayı, 5 asist; Pleiss 17 sayı, 5 ribaunt; Shane Larkin 16 sayı, 4 ribaunt, 5 asistle zaferde etkili oldu. İtalyan ekibinde Hall 16 sayı, 5 asist; Jerian Grant 11 sayıyla Efes'i zorlayan isimlerdi.

Anadolu Efes deplasmanda Olimpia Milano'ya mağlup oldu THY Euroleague play-off turu ikinci maçında Anadolu Efes, İtalya deplasmanında Olimpia Milano'ya 73-66 mağlup oldu ve seride durum 1-1'e geldi.