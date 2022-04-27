Türkiye Gazetesi

Real Madrid'in gol makinesi Karim Benzema, kariyer sezonunu yaşıyor... UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Manchester City'ye konuk olan İspanyol devi, 4-3'lük tarihi maçta Fransız yıldızıyla tura tutundu. Maça çok iyi başlayan ve erken 2 golle 2-0 öne geçen City'nin 3. golü aradığı dakikalarda skoru 2-1 yapan şık bir gole imza atan 34 yaşındaki Benzema, penaltıdan attığı diğer golle de takımını oyunda tutan isimlerin başında geldi.

Çeyrek finalde PSG'ye yaptığı şovla tarihe geçen Cezayir asıllı Fransız santrfor, bu sezon Devler Ligi'nde oynadığı 10 maçta 14 gole ulaştı. Benzema, şampiyonluğa koştukları La Liga'da ise 29 maçta 25 gol, 11 asistlik müthiş bir performans sergiliyor. Real Madrid'deki 13. sezonunu yaşayan yıldız isim Ballon d'Or (Altın Top Ödülü) için en büyük aday konumunda.

4-3 biten maçın rövanşı 4 Mayıs'ta İspanya'da oynanacak. Benzema daha önce UEFA Şampiyonlar Ligi'ni 4 kez kazandı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'Nİ KAZANMAK DAHA ÖNEMLİ

Kariyerinde ilk kez bir sezonda 40'tan fazla gole ulaşan Karim Benzema, maçın ardından turu geçeceklerine inandığını söyledi:

"Şampiyonlar Ligi mi, Ballon d'Or mu? Benim açımdan soru tartışmaya kapalı, Şampiyonlar Ligi. Taraftarımıza ihtiyacımız var. Bernabeu'da sihirli bir şey yapacağız. Şampiyonlar Ligi'ni seviyoruz, asla pes etmeyeceğiz. Bernabeu'da bir sihire ihtiyacımız var, kazanacağız."

MESUT ÖZİL: ALTIN TOPU ONA VERİN

Şampiyolar Ligi'nde nefesleri kesen Manchester City - Real Madrid maçının ardından Twitter hesabından paylaşım yapan Mesut Özil, "Ne fantastik maçtı, Ballon D'Or'u adamım Benzema'ya verin" dedi.

KEVİN DE BRUYNE'DEN TARİHE GEÇEN GOL

Manchester City, Etihad Stadumu'ndaki mücadeleye golle başladı. Pep Guardiola'nın ekibi, Kevin De Bruyne'nin 2. dakikada kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Belçikalı yıldızın kaydettiği gol tarihe geçti. 93. saniyede ağları bulan Kevin De Bruyne, Şampiyonlar Ligi yarı final tarihinin en hızlı golünü kaydetti.

Manchester City, Real Madrid'i mağlup etti: Avantajı kaptı UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Manchester City, konuk ettiği Real Madrid'i 4-3 mağlup etti. Böylelikle Manchester City, final yolunda avantaj elde etti.